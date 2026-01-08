Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord

Jihokorejská společnost Samsung Electronics ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných výsledků více než ztrojnásobila provozní zisk na rekordních 20 bilionů wonů (zhruba 287 miliard Kč) z 6,5 bilionu wonů před rokem. Firma v poslední době těží z růstu cen paměťových čipů souvisejícího s rozvojem umělé inteligence (AI), napsala agentura Reuters.
Čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle společnosti LSEG SmartEstimate odhadovali na 18 bilionů wonů. Celkové tržby firmy Samsung ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných údajů meziročně vzrostly o zhruba 23 procent na 93 bilionů wonů.
Samsung je největším výrobcem paměťových čipů na světě. Podle výzkumné společnosti TrendForce se smluvní ceny paměťových čipů DRAM ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšily o 313 procent. Výzkumná firma Macquarie Equity Research pak předpovídá, že v letošním roce se hodnota globálního trhu s čipy DRAM více než zdvojnásobí na 311 miliard dolarů (téměř 6,5 bilionu Kč).
Podle analytiků společnosti NH Investment & Securities se provozní zisk čipových aktivit Samsungu ve čtvrtém čtvrtletí pohyboval kolem 17 bilionů wonů, takže tvořil velkou většinu celkového provozního zisku podniku. Podrobnější údaje o výsledcích za čtvrté čtvrtletí by měl Samsung zveřejnit 29. ledna.
Společnost Samsung je rovněž největším světovým výrobcem chytrých telefonů a televizorů. Analytici jsou celkové optimističtí ohledně vyhlídek firmy na letošní rok, protože předpokládají, že na trhu s paměťovými čipy bude přetrvávat převis nabídky nad poptávkou. Někteří však upozorňují, že růst cen paměťových čipů by mohl podkopat poptávku a snížit marže u chytrých telefonů a dalších produktů, píše agentura Reuters.