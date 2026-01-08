Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord

Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord

08.01.2026 10:04
Autor: ČTK

Jihokorejská společnost Samsung Electronics ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných výsledků více než ztrojnásobila provozní zisk na rekordních 20 bilionů wonů (zhruba 287 miliard Kč) z 6,5 bilionu wonů před rokem. Firma v poslední době těží z růstu cen paměťových čipů souvisejícího s rozvojem umělé inteligence (AI), napsala agentura Reuters.

Čtvrtletní zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle společnosti LSEG SmartEstimate odhadovali na 18 bilionů wonů. Celkové tržby firmy Samsung ve čtvrtém čtvrtletí podle předběžných údajů meziročně vzrostly o zhruba 23 procent na 93 bilionů wonů.

Samsung je největším výrobcem paměťových čipů na světě. Podle výzkumné společnosti TrendForce se smluvní ceny paměťových čipů DRAM ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšily o 313 procent. Výzkumná firma Macquarie Equity Research pak předpovídá, že v letošním roce se hodnota globálního trhu s čipy DRAM více než zdvojnásobí na 311 miliard dolarů (téměř 6,5 bilionu Kč).

Podle analytiků společnosti NH Investment & Securities se provozní zisk čipových aktivit Samsungu ve čtvrtém čtvrtletí pohyboval kolem 17 bilionů wonů, takže tvořil velkou většinu celkového provozního zisku podniku. Podrobnější údaje o výsledcích za čtvrté čtvrtletí by měl Samsung zveřejnit 29. ledna.

Společnost Samsung je rovněž největším světovým výrobcem chytrých telefonů a televizorů. Analytici jsou celkové optimističtí ohledně vyhlídek firmy na letošní rok, protože předpokládají, že na trhu s paměťovými čipy bude přetrvávat převis nabídky nad poptávkou. Někteří však upozorňují, že růst cen paměťových čipů by mohl podkopat poptávku a snížit marže u chytrých telefonů a dalších produktů, píše agentura Reuters.

 

Čtěte více:

Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI
07.01.2026 6:01
Supercyklus paměťových čipů? Analytici věří v dlouhodobý růst díky AI
Akcie výrobců polovodičů zahájily nový rok prudkým růstem, a to díky n...
Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
07.01.2026 14:09
Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
Od začátku loňského roku nabobtnala tržní hodnota Samsung Electronics ...
Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry
07.01.2026 15:23
Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry
Sázky na společnosti zaměřené na umělou inteligenci ovládají americké ...


Váš názor
  • Přidat názor
    Opravdu?
    08.01.2026 10:35

    "Analytici jsou celkové optimističtí ohledně vyhlídek firmy na letošní rok, protože předpokládají, že na trhu s paměťovými čipy bude přetrvávat převis nabídky nad poptávkou." Nemělo by to být spíš obráceně, tedy " bude přetrvávat převis poptávky nad nabídkou"?
    oh171.
Aktuální komentáře
08.01.2026
17:18Trhy odtržené od ekonomiky?
16:39Deficit zahraničního obchodu USA byl v říjnu nejnižší od roku 2009, dovoz klesl
16:27Počet firemních insolvencí v Německu loni dosáhl 20letého maxima
15:39Průzkum Reuters: Rally středoevropským měn ochladne, lídrem bude koruna  
13:36USA otevírá dveře venezuelské ropě, rafinéři a obchodníci zrychlují krok
13:23Komerční banka, a.s.: Výpis z obchodního rejstříku
12:00Trump požaduje vyšší výdaje na obranu, zároveň ale dodavatelům vyhrožuje
11:17Dopolední obchodování je pro akcie převážně červené, zisky koriguje také zlato  
10:58Český průmysl lehce nad naším očekáváním, HDP pro rok 2026 může být revidováno lehce vzhůru
10:48Největší trh světa pootevírá dveře: Čína zvažuje návrat čipů H200 od Nvidie
10:04Samsung ztrojnásobil čtvrtletní zisk na nový rekord
8:55Rozbřesk: Koruna po slabší inflaci pod tlakem, dolar zpevňuje, ale venezuelská zápletka může mít i čínskou dohru
8:52Trump oznamuje rozsáhlé návrhy a chce kontrolovat venezuelskou ropu, Exxon se slabšími výsledky  
07.01.2026
22:00Akciové indexy v USA zaváhaly kolem historických maxim  
17:25Rok 2026 pohledem Jana Kubíčka: Růst téměř na potenciálu, koruna stabilní a sazby neutrální
17:03Pár čínských poznámek do nového roku…
15:23Únava z AI: Magnificent Seven ztrácí dech, investoři hledají nové lídry
14:57Warner Bros znovu odmítl Paramount a dál upřednostňuje Netflix
14:09Rally Samsungu nekončí. Nedostatek paměťových čipů ho požene dál, míní analytici
12:33Tesla se nekupuje kvůli elektromobilům…

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět