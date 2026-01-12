OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?

Letošní rok se možná ponese v historických IPO. Vstoupit na burzu plánují SpaceX, OpenAI a Anthropic. Vyvstávají však otázky, zda budou investoři ochotni platit tak vysoké ceny v souladu s oceněními zmíněných společností.
SpaceX Elona Muska dosáhla v prosinci při sekundárním prodeji akcií ocenění na 800 miliard dolarů. OpenAI, která v říjnu dokončila sekundární prodej akcií v hodnotě 500 miliard dolarů, se podle spekulací zaměřuje na prodej akcií v hodnotě 1 bilion dolarů. Anthropic, o kterém se také předpokládá, že se připravuje na IPO a odlišuje se od OpenAI omezenějšími výdaji a efektivitou modelů, dosáhl v listopadovém kole podpořeném Microsoftem a Nvidií na valuaci 350 miliard dolarů.
Jakékoliv kotace takového rozsahu by byly "velkou tržní událostí," míní Samuel Kerr, který vede akciové kapitálové trhy v Mergermarketu. "Největší IPO na světě bylo Saudi Aramco, což byl velký saúdskoarabský příběh s mnoha investory z Blízkého východu. OpenAI bude něco úplně jiného,“ řekl CNBC. Saudi Aramco získala při vstupu na burzu v roce 2019 ocenění 1,88 bilionu dolarů.
Tyto "obrovské, atraktivní soukromé společnosti", které míří na trh IPO, představují podle Kerra zásadní posun v trendu, kdy společnosti zůstávaly déle soukromé.
Dříve chtěly firmy chránit své duševní vlastnictví, což je pro veřejnou společnost obtížné, v současnosti je ale úroveň investic, které potřebují k financování svých růstových ambicí, z nichž mnohé souvisejí s AI, tak vysoká, že je tlačí k tomu, aby se staly veřejně obchodovanými.
Ocenění jako by byla AGI na spadnutí
Rozsah a rozvětvenost OpenAI znamená, že potenciální zklamání při burzovním debutu „by mohlo být obrovským problémem“ pro celý sektor AI, varuje Kerr. Mezera v ocenění by mohla být značná, pokud OpenAI míří na valuaci jednoho bilionu dolarů, přidává se Nick Patience, který vede AI analýzy ve společnosti The Futurum Group. Tato částka se vztahuje k „scénáři dokonalosti, který předpokládá, že AGI je na spadnutí,“ řekl CNBC Patience.
AGI (Artificial General Intelligence neboli Obecná umělá inteligence) je zatím hypotetická. Jedná se o AI, jež by dokázala chápat, učit se a aplikovat znalosti napříč širokým spektrem úkolů na lidské úrovni.
„Navíc budou panovat otázky ohledně správy a kontroly, zejména s podílem . Investoři budou chtít jasně vidět cestu k ziskovosti mimo podnikové smlouvy a jak firma zvládne obrovské náklady na výpočetní výkon. Mohla by se stát ukazatelem pro celý AI sektor – ať už pozitivním, nebo negativním,“ dodal.
Naproti tomu Anthropic, kterou založila skupina bývalých zaměstnanců OpenAI, nabízí rizikově averzním penzijním fondům a konzervativním investorům alternativní možnost investice do AI. „Je to bezpečnostní pojistka s mnohem nižším oceněním než OpenAI a příběhem, který není o kouzlu AGI, ale o spolehlivosti a bezpečnosti pro podniky,“ vysvětlil Patience.
SpaceX půjde na dračku
SpaceX naopak "bude tím jediným titulem, který bude chtít koupit každý," protože nemá jasného konkurenta v oblasti vesmírných technologií, míní Kerr. „Možná by SpaceX jen na základě tohoto humbuku mohla dosáhnout ocenění 1,5 bilionu dolarů,“ predikuje.
Dosažení takového ocenění však může hodně záviset na (ne)úspěchu jeho satelitní větve Starlink a raket Starship. "Starlink se fakticky stal globálním dodavatelem s pravidelnými příjmy a institucionální investoři to budou vnímat jako infrastrukturní krok, podobný akcii telekomunikačních nebo obranných společností, ale s násobky růstu," uvedl Patience s tím, že tzv. „Musk Premium“ pravděpodobně hned první den cenu akcií výrazně zvýší, ale dlouhodobé držení je založeno na těchto opakujících se příjmech, a dokonce i na narativu o vesmírných datových centrech, který se objevily loni.
Podle Michaela Fielda, hlavního akciového stratéga ve společnosti Morningstar, je trh obecně ochoten zaplatit, pokud je výhra dostatečně velká, přičemž SpaceX a OpenAI obrovské výhry jsou. „Šance získat kousek z průlomové technologie bude pro mnoho investorů příliš dobrá na to, aby ji propásli,“ myslí si. „Podle současných čísel jsou obě firmy kandidáty na některé z největších veřejně obchodovaných společností na světě," dodal.