Pád Evergrande zanechal na čínském realitním trhu hluboké jizvy

Developerská skupina China Evergrande Group byla v pondělí vyřazena z hongkongské burzy cenných papírů. Někdejší velikán čínského realitního sektoru, motoru růstu druhé největší ekonomiky světa, tím stvrdil svůj velký pád, když se stal symbolem čínského krachu na trhu s nemovitostmi.
Po vstupu na burzu v roce 2009 se Evergrande stala jednou z nejžhavějších čínských akcií - tržní kapitalizace společnosti dosáhla vrcholu v roce 2017, když činila 51 miliard dolarů. Už od ledna 2024 ale bylo obchodování s akciemi společnosti kvůli soudnímu příkazu k likvidaci podniku pozastaveno. Tržní kapitalizace se mezitím podle údajů LSEG smrskla na něco málo přes 275 milionů dolarů.
Likvidaci aktiv Evergrande nařídil soud v Hongkongu poté, co věřitelé firmy podali petici a pověřili společnost Alvarez & Marsal – firmu, která pomohla s likvidací Lehman Brothers – provedením tohoto procesu. Pokrok je však zatím pomalý. (Nejen) zahraniční věřitelé získali zpět jen zlomek dlužné částky, přičemž většina aktiv Evergrande se nachází na pevnině.
Evergrande má stále nejméně stovky nedokončených projektů po celé zemi, na své domy čekají sta tisíce kupujících. Právě dodávka domů zůstává pro firmu prioritou, tvrdí Cathy Lu, úvěrová analytička společnosti Octus, dříve známé jako Reorg, což je společnost zabývající se finančními daty, jež se specializují na restrukturalizaci dluhů.
"Evergrande uvedla, že za poslední čtyři roky dodala 1,2 milionu domů, přičemž více než 95 procent prodaných jednotek bylo dokončeno, uvádějí státní média s odvoláním na zástupce společnosti. Věřitelé však i nadále čelí nejistým vyhlídkám na splacení. Zatímco její offshore subjekt je od loňského roku v likvidaci, obrovské onshore jednotky Evergrande jsou také v úpadku, což nabízí malou restrukturalizační hodnotu, dodala Lu.
Na svého času největšího čínského developera podle tržeb se tak bude vzpomínat jako na toho nejzadluženějšího na světě s dluhem přesahujícím 300 miliard dolarů a jako na toho, kdo svým selháním odstartoval dlouholetou krizi, která zbrzdila ekonomický růst země. Byla to jedna z prvních developerských společností, která zaváhala poté, co Peking v roce 2021 zavedl politiku tří červených linií zaměřenou na omezení agresivního zadlužování a spustila krizi likvidity v celém sektoru.
Vyfukování nemovitostní bubliny
Pokles čínského trhu s bydlením se protáhl už do čtvrtého roku, přičemž ceny, prodeje, investice a stavební aktivita napříč celou společností klesají. Ceny nových domů v Číně klesly v červnu nejrychlejším tempem za osm měsíců, meziročně o 3,2 procenta, než se v červenci mírně zotavily na 2,8 procenta, zatímco pokles investic souvisejících s nemovitostmi se prohloubil.
"Čínská bublina na trhu s nemovitostmi dosáhla vrcholu v roce 2021 a od té doby se vyfukuje," uvedl Andy Sie, nezávislý ekonom se sídlem v Šanghaji. Poukázal na to, že objem prodeje nových rezidenčních nemovitostí se za čtyři roky snížil na polovinu. Ceny se také v menších městech a na předměstích velkých měst snížily na polovinu a v centrálních oblastech měst první úrovně klesly až o 30 procent, poukázal ekonom.
"Úprava ještě neskončila. Ekonomika však většinu dopadu již absorbovala," dodal Sie.
"Korekce čínského trhu s bydlením zůstává pokračujícím protivětrem, i když v příštích několika letech předpovídáme menší brzdu," uvedl Čchang-čchun Chua, hlavní ekonom pro Greater Čínu v KKR, a odhadl menší pokles hrubého domácího produktu Číny o 1,5 procentního bodu v roce 2025 ve srovnání s 2,5 procentního bodu v roce 2022. Tento dopad se podle odhadů Chua bude do roku 2027 dále snižovat na 0,3 procentního bodu.
V pondělí šanghajská vláda oznámila řadu opatření na podporu poptávky po bydlení, včetně umožnění oprávněným rodinám koupit si neomezený počet domů na okrajových předměstích a výzvy k nižším hypotečním sazbám. To následovalo po podobných opatřeních, jež začátkem tohoto měsíce přijala pekingská městská správa, když odstranila omezení nákupu domů na okrajích měst.
Akcie čínských developerů v pondělí ráno vzrostly díky optimismu, že Peking bude s dalšími stimuly na podporu trhu s bydlením pokračovat, uvádí William Wu, analytik čínských nemovitostí ve společnosti Daiwa Capital Markets.
"Útěk do bezpečí"
Problémová ale není jen Evergrande. Někteří její konkurenti mohou čelit podobným rizikům vyřazení z burzy, uvádí Christine Li, vedoucí výzkumu pro Asii a Tichomoří v globální poradenské společnosti pro nemovitosti Knight Frank. Podle jejich odhadů byly od začátku letošního roku schváleny restrukturalizace dluhů desítkám čínských developerů, čímž se zbavili závazků za více než 1,2 bilionu juanů (167 miliard dolarů).
Peking naléhavě žádá místní samosprávy, aby zajistily rychlejší poskytování úvěrů developerům v nouzi, a údajně zvažuje plán mobilizace státních společností k převzetí neprodaných domů od developerů v nouzi v rámci snahy o stabilizaci sektoru. Ačkoliv riziko úpadku dalších developerů ustoupilo, konsolidace kolem státem podporovaných firem se zdá být nevyhnutelná, jelikož několikaletá krize způsobila, že kupující domů jsou opatrnější než kdy dříve.
"Nyní je patrný útěk do bezpečí, kdy kupující upřednostňují státní developery a dokončené nemovitosti před předprodeji," řekla Lu.
Mnoho z těchto velkých developerů, kteří se brzy stanou "zombie společnostmi", bude nakonec začleněno do státního aparátu, uvedl Brian McCarthy, výkonný ředitel společnosti Macrolens. "Státní developeři nakonec ovládnou celé odvětví. Tvůrci politik v Číně nikdy nedovolí, aby přístup k této bublině byl takový, jaký jsme v posledních 15 letech viděli," řekl.
