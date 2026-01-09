Akcie Rolls-Royce stanovují nová maxima každý den roku 2026. Co stojí za jejich růstem?

Akcie lámou rekordy. Každý obchodní den od začátku roku dosáhly nového maxima. Letecký a obranný gigant těží z několika faktorů – od rostoucí poptávky po obranných technologiích přes silný výkon divize energetických systémů až po celkový růst indexu FTSE 100, uvedl server CNBC.
V posledních letech se hlavním motorem růstu stala obrana, což katapultovalo akcie společnosti nahoru o téměř 1 200 procent za posledních pět let.
V pátek dopoledne akcie přidávaly v jednu chvílí až 1,2 procenta a navázaly na letošní růst o 10 procent. Přesto stále zaostávají za evropskými konkurenty, jako jsou , Leonardo, Saab či , protože geopolitické napětí nadále hýbe trhy.
Začátek roku 2026 přinesl dramatické události: rozsáhlý útok USA na Venezuelu, zajetí jejího vůdce Nicoláse Madura a následné spekulace o tom, že prezident Donald Trump usiluje o kontrolu nad Grónskem. Tyto kroky vyvolaly prudký růst obranných akcií.
však není čistě obrannou firmou. Obranná divize tvoří jen čtvrtinu tržeb a v posledních pololetních výsledcích téměř nerostla. „Krátkodobě vidíme dopad růstu obrany spíše v divizi energetických systémů, která má vládní cyklus a silné postavení v pozemní i námořní obraně,“ uvedla finanční ředitelka Helen McCabe v pořadu CNBC.
Divize energetických systémů, vyrábějící motory pro lodě a ponorky, zahrnuje i byznys datových center, který má podle McCabeové „obrovský potenciál“. Příjem objednávek zde meziročně vzrostl o 85 procent.
Největší část tržeb stále pochází z civilní letecké divize, která vyrábí motory pro a Airbus. Podle analytika Iana Douglas-Pennanta jde o dlouhodobý příběh obratu. proto zvýšila cílovou cenu akcií na 1 625 pencí z 1 350 pencí díky vyšším očekáváním růstu prodeje v oblasti výroby energie – z původních 20 na 26 procent pro období 2024–2028.
S tímto výhledem by ziskovost (EBIT) v energetické divizi mohla do roku 2028 vzrůst až o 60 procent. navíc rozvíjí podnikání v oblasti energetiky a v červnu získal vládní podporu pro výstavbu prvního malého modulárního jaderného reaktoru ve Velké Británii.
Jedním z rizik je vysoké ocenění akcií: poměr P/E pro následujících 12 měsíců přesáhl 36, což je více než u většiny konkurentů, uvádí LSEG. Investoři nyní vyhlížejí celoroční výsledky, které firma zveřejní 26. února, a sledují detaily programu zpětného odkupu akcií oznámeného v prosinci.
