Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí

Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí

09.01.2026 15:35
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Nedá se říci, že by prosincový report z amerického trhu práce vyšel přesně podle představ. Na druhou stranu ale jdou odchylky od očekávání proti sobě a celkový obrázek se příliš nemění. Nekoná se další velké ochlazení ani podstatný obrat k horšímu. A to za současné situace finančních trhům bude stačit. Klíčovou implikací je, že Fed může pokračovat v uvolňování měnové politiky a její výhled se nijak zvlášť nemění.

Zaměstnanost se za prosinec zvedla o 50 tisíc namísto očekávaných 70 k. Navíc revize listopadu míří dolů na 56 tisíc. Podstatně hůře pak vypadá revidovaný říjen, kdy ubylo podle nových dat 173 tis. pracovních míst, to se ale vracíme do shutdownu, který už dávno není relevantní. Data ze soukromého sektoru byla za prosinec rovněž horší než konsensus, a to ještě trochu výrazněji než ta celková.

Hlavní příspěvky k tvorbě pracovních míst přišly z oblasti školství a zdravotnictví a z pohostinství. Naopak místa ubývala v průmyslu a stavebnictví, v obchodě a dopravě a mírně také ve specializovaných službách.

Naproti tomu z průzkumu mezi domácnostmi ale vyplývá, že se kolem 232 tisíc lidí přesunulo ze skupiny nezaměstnaných mezi zaměstnané. Míra nezaměstnanosti negovala předchozí mírný nárůst a vrátila se na 4,4 procenta. Pracovní síla mírně klesla.

1

Lépe, než se čekalo, se vyvíjejí také mzdy, které v prosinci stouply o 0,3 procenta meziměsíčně a 3,8 procenta meziročně. V obou případech došlo k překonání odhadů a revizi listopadové dynamiky k lepšímu. Celkový objem mezd drží meziroční dynamiku mírně nad 4 procenty, což stačí na reálný růst kolem 1,5 procenta.

Celkově vzato sice zaměstnanost naznačuje, že trh práce je poměrně slabý. Za celý rok generoval průměrně jen 49 tisíc pracovních míst a trend míří dolů. Shutdown samozřejmě s čísly podstatně hýbal, ale už je nějaký čas za námi a jeho vliv byl krátkodobý, nikoli trendový. Naproti tomu ale nedochází k podstatnému propadu zaměstnanosti, který by ohrožoval růst ekonomiky. Navíc mzdová dynamika se lehce zlepšila a spotřeba je z historického pohledu výrazně závislá na bohatých domácnostech, jejichž chování určují daleko více akciové trhy než trh práce.

Právě v tomto kontextu podle nás k datům přistupují hráči na finančních trzích: Trh práce neohrožuje ekonomiku a zároveň nechává Fedu prostor k dalšímu postupnému snižování sazeb. Nad rychlostí snižování sice panují a budou panovat pochybnosti, ale směr zůstává pevný, a to je nejpodstatnější. Lehce nervózní reakce dluhopisů či dolaru by tak měla rychle odeznít, sentiment by měl zůstat převážně pozitivní a klíčovým tématem pro trhy zůstane umělá inteligence.

 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.01.2026
18:09Rozhoduje hotovost
16:36Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
15:35Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí
14:53KKCG Real Estate Financing a.s. - Oznámení o manažerských transakcích
14:35Akcie Rolls-Royce stanovují nová maxima každý den roku 2026. Co stojí za jejich růstem?
13:02Perly týdne: Směrem k silnějšímu růstu bez nižších sazeb?
11:40Den D pro Trumpova cla? Nejvyšší soud dnes možná rozhodne
10:58Míra nezaměstnanosti v prosinci podle očekávání vzrostla na 4,8 %
10:38Výsledková sezóna Česko: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
10:37Výsledková sezóna v Evropě: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2026
10:36Výsledková sezóna v USA: Kalendář pro 4. čtvrtletí 2025
10:10CSG by mohla oznámit IPO už příští týden. Strnad cílí na valuaci 30 miliard eur
10:03Rio Tinto opět jedná o převzetí Glencore. Vznikl by největší těžař světa
9:08Zahraniční obchod Německa slábne. Automobilky zrychlují, energetika brzdí
8:58Rozbřesk: Obchodní schodek USA se zázračně snižuje, což zvyšuje odhady HDP
8:47IPO CSG v Amsterdamu může přijít už příští týden, akciemi i dluhopisy může zahýbat rozhodnutí Nejvyššího soudu USA o clech  
6:07Nejvýnosnější sázka trhu pokračuje, ale varování přibývá  
08.01.2026
22:22Akciové indexy v USA vyhlíží výsledkovou sezónu.  
17:18Trhy odtržené od ekonomiky?
16:39Deficit zahraničního obchodu USA byl v říjnu nejnižší od roku 2009, dovoz klesl

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
2:30Čína - CPI, y/y
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
10:00CZ - Nezaměstnanost
11:00EMU - Maloobchodní tržby, y/y
14:30USA - Míra nezaměstnanosti, s.a.
14:30USA - Průměrná hodinová mzda, y/y
14:30USA - Změna počtu prac. míst
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět