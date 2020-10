Evropský trh s dluhem je na rekordu. Pomohly speciální papíry EU

Evropský primární trh s dluhopisy překonal v prodejích poprvé hranici 1,5 bilionu EUR. Nejnověji k tomu příspěla nabídka prvních společných dluhopisů Evropské unie, která rozbila dosavadní rekordy.

Půjčování na trhu s dluhem rozdmýchaly obavy způsobené pandemií a podpůrné programy centrálních bank pak výpůjční náklady dále snižují. “Covid-19 rozhodně mění pravidla hry,” míní Kerr Finlayson, šéf syndikátové skupiny v NatWest Markets. “Také intervence centrálních bank trh zklidnily a poskytly emisím oporu.”

Hlavním motorem trhu s dluhopisy jsou letos vlády a další veřejné instituce, které si sem chodí pro peníze na zmírnění následků protivirových opatření. Španělsko prodalo v dubnu desetileté papíry za 15 miliard EUR. Itálie má na kontě obchody za více než 60 miliard eur a na veřejný trh se mimořádně vydalo i šetřivé Německo. Trend byl ovšem patrný už před příchodem koronaviru do Evropy. Jenom letošní leden se stal v této souvislosti nejhektičtějším měsícem, kdy státní celky napomohly dostat lednové transakce napříč trhem na 238,8 miliardy EUR.

Od březnového zavření ekonomik se do trhu s dluhem ponořily také firmy, aby podepřely svoje rezervy. Emise firemního dluhu mimo finanční sektor s vysokým investičním stupněm jsou proti loňsku výše o skoro 30 %. Dokonce i prodeje dluhopisů s investičním ratingem BBB, což je těsně nad prašivým „junk“ pásmem, jsou letos vyšší o 2,4 % proti loňsku.

V protikladu k předešlým krizím firmy usilují o dlouhodobé financování a omezují to krátkodobé, především nezajištěné obchodní cenné papíry (commercial papers). Na příklad výrobce leteckých motorů prodal 14. Října dluhopisy, aby splatil krátkodobé financování od Bank of England.

V letošním dluhovém hýření naopak zaostávají finanční instituce. Hlavně proto, že banky z hlediska naplnění části svých finančních potřeb dokázaly dosáhnout na levné nástroje od centrálních bank. Zvláště těžkou ránu utrpěly kryté dluhopisy, kde se emise napříč trhem propadly zhruba o třetinu. Na celé týdny vyschly i prodeje podřízených CoCo dluhopisů, kde došlo k zotavení až později.

Samostatnou kapitolu aktuálně píše Evropské unie a její program na podporu pracovních míst a proti masivnímu propouštění SURE. Ten totiž se podílí na letošní explozi trhu se sociálně zodpovědným dluhem. Jak? Kapacita tohoto dočasného programu je 100 miliard EUR ve formě půjček od EU a Brusel si dnes trzích podle všeho obstaral skoro pětinu této částky. EU totiž investorům nabídla sociální dluhopisy a podle zdrojů, na které se odvolává Bloomberg, nabídka dvou těchto bondů přilákala objednávky za rekordních 233 miliard EUR, což je v eurozóně zatím nejvíc.

EU tak v prvním kole prodá dluhopisy v objemu deseti miliard eur s desetiletou splatností a dluhopisy za sedm miliard eur se splatností 20 let, uvedl Reuters s odkazem na pracovní materiály, do kterých měl možnost nahlédnout. Pokud se započte dnešní prodej, pak už má unie více než polovinu ze 30 miliard eur, které hodlá získat v letošním roce.

Papíry se splatností deset let si chtěli koupit investoři, kteří celkem nabídli 145 miliard eur. To už je sám o sobě největší objem, jakého bylo u prodeje dluhopisů v unii dosaženo. Dluhopisy s dvacetiletou splatností se setkaly s poptávkou v objemu 88 miliard eur.



"To je naprostá senzace," řekl k zájmu investorů hlavní analytik nizozemského finančního ústavu Rabobank Matthew Cairns. "Trhům i Evropské unii to ukazuje, že po těchto dluhopisech poptávka bude," dodal.

Po trhy to je příchod nového a relativně důležitého bezpečného aktiva. EU má u dvou ze tří hlavních ratingových agentur rating na špičkovém stupni AAA. Znamená to, že je vnímána jako nejlepší dlužník na trhu, což mimo jiné znamená, že je schopna si zajistit i nejvýhodnější podmínky půjček. Milník to je i pro EU, protože jde o první společně vydaný dluhopis od chvíle, kdy se unijní lídři v létě dohodli na masivním programu na obnovu ekonomik zasažených koronavirem. Podle analytiků by nabídka tohoto dluhu mohla pomoci euru, protože veškeré náznaky hlubší integrace sedmadvacítky berou trhy obecně dobře.

Dnešní nabídka je první fází plánu EU zvýšit za méně než deset let objem dluhů až na patnáctinásobek. Smyslem je zajistit peníze pro členské státy, které bojují s dopady pandemie. Nynější nabídka přitom unii přibližuje ke společnému vydávání dluhopisů, čemuž se část členských zemí dlouhodobě brání. Až bude plán dokončen, bude EU jedním z největších dlužníků na evropském kontinentě. Nyní je zhruba na úrovni Slovenska, poznamenal Reuters.

Evropská centrální banka (ECB), která na základě zvláštních pravidel teď nakupuje dluhopisy nadnárodních institucí, by měla být schopna zajistit papírům na sekundárním trhu dostatečnou likviditu. To je podle analytiků jeden z důvodů, proč je po těchto dluhopisech tak vysoká poptávka.

Dalším důvodem je i sociální rozměr emise. Sociální dluhopisy, o které v tomto případě jde, se definují jako finanční prostředky na podporu společnosti, například na poskytování služeb sociálně znevýhodněným skupinám.

Manažeři emise uvedli, že cena desetiletých dluhopisů bude stanovena na tři bazické body nad střední úrovní takzvaných úrokových swapů, cena papírů splatných za 20 let pak na 14 bazických bodů nad střední úrovní úrokových swapů. To znamená, že dluhopisy s kratší splatností nabízejí záporný výnos, zatímco papíry s delší splatností kladný.

Zdroje: Bloomberg, ČTK