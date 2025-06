CSG díky vysoké poptávce zvýšila emisi dluhopisů, píší Bloomberg a FT

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) zvýšila plánovanou emisi rizikových dluhopisů, tzv. junk bonds, o více než dvojnásobek původního záměru. Díky vysoké poptávce hodlá prodat dluhopisy za jednu miliardu USD (21,2 miliardy Kč) a za jednu miliardu eur (24,7 miliardy Kč), uvedly s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg a list Financial Times (FT). Firmě se rovněž podařilo snížit úrokové náklady na téměř polovinu proti předchozímu financování. Zvýšení plánovaného prodeje a nižší náklady ukazují na rostoucí zájem investorů o evropský sektor obrany.



CSG patří mezi dodavatele pro Ukrajinu. Firma začala v pondělí oslovovat investory s nabídkou, která původně počítala s vydáním dolarových dluhopisů za 500 milionů USD a eurových za 350 milionů eur. Navýšení objemu emise vychází z ohromné poptávky – 5,6 miliardy eur u eurové tranše a 4,1 miliardy USD u dolarové tranše. To ukazuje, jak silný zájem mezi investory panuje o sektor, který zažívá rozkvět poté, co řada evropských zemí slíbila zvýšit výdaje na obranu. Konečný výnos pak byl stanoven na 6,5 procenta u dolarových dluhopisů a 5,25 procenta u eurových, což je podle zdroje pod původním záměrem.



Firma plánuje použít výnosy na splacení dluhopisů s pohyblivou úrokovou sazbou za 775 milionů USD a překlenovacího úvěru. Ten si vzala na převzetí italského výrobce munice Fiocchi Group. Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou byly oceněné loni v listopadu. Jejich kupon ve výši sedm procentních bodů nad jednodenní sazbu financování znamená podle výpočtů agentury Bloomberg výnos přesahující 11 procent.



"CSG bude těžit ze zvýšených výdajů na obranu, které jsou způsobeny pokračujícím geopolitickým napětím v Evropě, potřebou doplnit nízké zásoby munice kvůli válce na Ukrajině a očekávaného pokračujícího růstu rozpočtů na obranu v zemích NATO," uvedli analytici agentury Fitch pod vedením Tomasze Chruszcze. Fitch udělil CSG rating BBB-, což je jeden stupeň nad neinvestičním teritoriem, tzv. junk. U má firma rating Ba1 a u S&P BB+, oba v oblasti spekulativního pásma, tedy vysokého výnosu.



Oznámení přichází v době, kdy se lídři Severoatlantické aliance (NATO) dohodli na zvýšení výdajů na obranu na pět procent hrubého domácího produktu do deseti let.



CSG uvedla, že více než 40 procent jejích tržeb loni pocházelo z aktivit na Ukrajině a 92 procent z výdajů NATO a Ukrajiny dohromady. Mezi lety 2023 a 2024 se tržby firmy na Ukrajině zvýšily čtyřnásobně na loňských 1,7 miliardy eur. mezi produkty firmy patří munice, obrněná vozidla a železniční zařízení.