Výnosy německých dluhopisů vzrostly nejvíce od roku 2022 kvůli investičním plánům

Německé dluhopisy se propadly a euro prudce vzrostlo, protože investoři se připravovali na historický nárůst půjček na financování obrany a investic do infrastruktury.

Výnosy desetiletých dluhopisů vzrostly až o 23 bazických bodů na 2,73 %, což je největší skok od června 2022 poté, co úřadující kancléř Friedrich Merz nastínil rozsáhlou fiskální reformu. Euro vzrostlo o 0,6 % na 1,0689 USD, čímž se dostalo na cestu k největšímu třídennímu růstu od konce roku 2022, a německé akcie rostly, protože investoři sázeli na to, že zvýšené výdaje podpoří evropskou ekonomiku.

Merzův blok vedený křesťanskými demokraty a konkurenční sociální demokraté urychlují plány na zvýšení investic, místo aby vyčkávali na několikaměsíční proces vytvoření vládní koalice. Kromě speciálního fondu na infrastrukturu ve výši 500 miliard eur (533 miliard Kč) navrhli, aby výdaje na obranu přesahující 1 % HDP byly vyňaty z ústavních výpůjčních limitů země, tzv. dluhové brzdy.

„Zdá se, že to mění pravidla hry,“ řekl Jack McIntyre, portfolio manažer společnosti Brandywine Global Investment Management.

Řekl, že od Merzova oznámení navyšuje dlouhou pozici svého fondu v eurech.

Investoři již začali počítat s tím, že Německo po volbách zmírní svá přísná fiskální pravidla. Výnos desetiletého dluhopisu v roce 2025 zatím vzrostl o více než 30 bazických bodů, což je více než u většiny ostatních dluhopisů v regionu. Měřítko atraktivity dluhopisů ve vztahu ke swapům dosáhlo v údajích od roku 2007 postupně rekordních minim.

Přesto zůstávají německé výnosy nejnižší mezi zeměmi eurozóny, což je odrazem let fiskálního šetření, které zemi zanechalo omezený dluh. Investoři i představitelé národní centrální banky naléhají na politiky, aby více utráceli a dodali tak ekonomice investiční impuls.

Evropské vlády jsou pod tlakem rychlého postupu kvůli odhodlání amerického prezidenta Donalda Trumpa vynutit si rychlé urovnání války na Ukrajině. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý navrhla, aby Evropská unie rozšířila půjčky ve výši 150 miliard eur na zvýšení výdajů na obranu v rámci bloku a uvolnila fiskální pravidla omezující národní výdaje.

„Tyto působivé plány zdůrazňují, že úřady uvažují ve velkém a že kapacity financování by mohly být v příštích letech maximálně využity,“ uvedl Christoph Rieger, vedoucí oddělení výzkumu sazeb a úvěrů AG.

Německé dluhopisy vedly k růstu výnosů v celém regionu, přičemž desetileté sazby od Francie po Itálii a Velkou Británii se během dne zvýšily o více než 10 bazických bodů.

Uprostřed těchto otřesů se Německo chystá prodat prostřednictvím bank nový 30letý dluhopis, který podle odhadů stratégů přinese až 6 miliard eur. Podle osoby obeznámené s touto záležitostí počáteční cenový odhad pro tuto transakci počítal s cenou o čtyři bazické body vyšší než u srovnatelného dluhopisu.

Vedlejším účinkem tohoto nového fiskálního impulsu by mohla být podpora ekonomiky bloku. Neochota Německa utrácet byla dlouho označována za příčinu pomalého růstu, zejména ve srovnání s USA.

Představitelé Evropské centrální banky se ve čtvrtek možná budou zabývat dopadem na svůj výhled růstu a inflace. Obchodníci zmírnili sázky na další uvolnění měnové politiky a ocenili další snížení úrokových sazeb v letošním roce na zhruba 75 bazických bodů, zatímco před německými oznámeními to bylo zhruba 84 bazických bodů.

V důsledku rychlého růstu eura, který se odehrává v souvislosti s dalšími diskusemi o výdajích na obranu, se společnosti jako Group Inc., MUFG a TD zbavily předpovědí, že měna letos klesne na paritu s dolarem. Někteří tegisté, včetně a , nyní doporučují nákup eura proti zelené bankovce.

Podle nejnovějších údajů Komise pro obchodování s komoditními futures mezitím investoři snížili své sázky na oslabení eura poté, co tyto sázky v prosinci dosáhly nejvyšší úrovně za více než tři roky.

„Evropa a zejména Německo vykazují historicky bezprecedentní reakci na revizi fiskální politiky,“ uvedl George Saravelos, vedoucí globální devizové strategie v , který se zaměřuje na další růst eura na 1,10 USD. „Rozšíření německého fiskálního balíčku, ale hlavně rychlost a povaha politické reakce ve stylu „ať to stojí, co to stojí“ mají schopnost vytvořit další předsunutou podporu.“

