Riziková prémie u „bezrizikových“ dluhopisů a současné chování akciového trhu

Dlouhodobější vládní dluhopisy Spojených států jsou běžně nazývány bezrizikovým aktivem. Přesto ale po většinu času vynáší rizikovou prémií, která se odvíjí od nejistoty týkající se nejistoty budoucího vývoje sazeb (a tudíž inflace). Jaká je situace na tomto poli nyní a co to znamená pro akcie?



Jeden z komentářů na X k následujícímu grafu uváděl, že vývoj na akciovém trhu neodpovídá tomu, kam se pohnuly výnosy desetiletých vládních dluhopisů. A obrázek samotný ukazuje, že na počátku října se akcie a výnosy vydaly stejnými směry (u výnosů obrácené měřítko). To znamená, že výnosy šly nahoru a akcie také. Doposud přitom měly obě proměnné spíše tendenci jít proti sobě – pokles výnosů korespondoval s růstem akcií, růst výnosů s jejich korekcí. Je tedy současný stav nějakou anomálií?





Zdroj: X



Měnící se korelace mezi akciemi a dluhopisy je ve skutečnosti docela běžná. Jednou jdou výnosy ruku v ruce s akciemi, někdy jdou proti sobě. Ani z fundamentálního pohledu nejde o žádnou záhadu. Na první pohled by se mohlo zdát, že nižší výnosy prospívají akciím, protože snižují požadovanou návratnost. A naopak. Což je pravda, ale není to celý obrázek. Jak tu občas připomínám, ten bere do úvahy i to, proč se výnosy dluhopisů mění. A jak se ve výsledku mění požadovaná návratnost a zároveň růstový výhled. Což je teprve obrázek celý.



Druhý dnešní graf ukazuje vývoj prémie, kterou u dlouhodobých amerických vládních dluhopisů investoři požadují v souvislosti s nejistotou týkající se budoucího vývoje sazeb:







V osmdesátých letech se tato „term premium“ pohybovala i u 5 %, pak nastal její strukturální pokles. Kolem roku 2015 začala soustavněji flirtovat s nulou, pak se dostala pod ní. A výše uvedený graf ukazuje pokusy vyhoupnout se opět nad ní. Podobně jako u rizikové prémie akciového trhu není přitom ani tuto možné přímo pozorovat. Lze jí odhadovat jen z modelů a s použitím předpokladů. Podobně jako rizikové prémie akcií také narážíme na interpretaci toho, co by v praxi znamenala prémie negativní.



Každopádně si můžeme všimnout, že prémie u dluhopisů vzrostla za poslední více než rok o 40 – 50 bazických bodů. Odpovídající tlaky na růst výnosů dluhopisů jsou pak z hlediska akcií těmi „horšími“. Tedy těmi, které se nepojí s vyšším růstovým očekáváním. Těmi lepšími jsou pak tlaky vyvolané zlepšujícím se růstovým výhledem. V takovém případě může docházet i k tomu, že se zlepšuje poměr výnosy/růst a akciový fundament se v celém obrázku zlepšuje. Vše výše uvedené pak naznačuje, že výnosy dluhopisů se sice zvedají i kvůli prémii, ale růstová očekávání to stále více než vyvažují.