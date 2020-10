Červený konec týdne. Pandemie a volby kazí dojem z dat i výsledků

Závěr týdne se na hlavních trzích dál odvíjí v negativním duchu. Klíčovým faktorem zůstává vývoj pandemie, která vyvolává obavy z kondice ekonomik a firemních výsledků ve čtvrtém kvartále. Její optikou pak investoři nahlíží i na nová data, ačkoli mohou být sama o sobě i velmi dobrá.

Ke zlepšení tržního sentimentu tak jen dočasně pomohl vyšší růst ekonomik ve třetím čtvrtletí, ať už to bylo včera z USA, nebo dnes z klíčových evropských ekonomik. Podobně dnes trhům nepomohly ani velmi dobrý průzkum podnikatelské aktivity z Chicaga nebo vyšší příjmy a výdaje Američanů za září.

Obavy z dalšího vývoje pravděpodobně kalí i pohled na firemní výsledky, ačkoli svou roli mohly sehrát i vysoké valuace a očekávání. Z velkých technologických jmen padají , i , přestože za slabá bychom označili jen čísla prvního z nich. Bokem pak stojí rostoucí Google, který sice poskytl pěkné výsledky, ale zase dříve v rámci velké pětky zaostával.

Zapomínat nelze ani na efekt voleb, které nyní především zvedají nejistotu. Jak uvádíme v nedávném reportu na toto téma, nejde pouze o to, který kandidát vyhraje. Zdá se, že krátce před termínem voleb se investoři bojí hlavně toho, že zemi čeká povolební přepočítávání a napadání výsledků, a vzniklá nejistota spadne do doby, kdy zemi čeká intenzivnější boj s koronavirem.

Akciové trhy dnes trpí více v USA než v Evropě. Zatímco S&P 500 padá o 1,9 procenta (techy v hlavní roli), Stoxx Europe 600 ubírá ze své hodnoty jen 0,2 pct. Nevidíme přitom, že by investoři vedle prodejů akcií kupovali dluhopisy. Ty se naopak také prodávají, a to více v USA, kde 10Y výnos státního dluhopisu stoupá už o 3 bazické body. Menší zisky si připisuje aspoň zlato, ale vypadá to, že preferovaným aktivem je nyní především hotovost. Přesouvání prostředků mezi oběma břehy Atlantiku přitom nebude velké, soudě podle relativně stabilního eurodolaru, momentálně se obchodujícího na 1,1660.

Pražskou burzu sice podporuje rostoucí , ale index i tak padá o 0,7 pct. Ani Moneta po dobrých výsledcích zisky neudržela a propadá se. Koruna se ráno zřejmě nechala naladit k posílení daty o HDP z domova i Evropy. Zisky víceméně udržela a proti euru se tak závěrem týdne nachází na 27,25.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:04 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 27.2686 -0.3715 27.4118 27.2086 CZK/USD 23.4035 -0.2004 23.4840 23.2775 HUF/EUR 366.6000 -0.2884 368.9994 366.4200 PLN/EUR 4.6154 -0.2066 4.6324 4.6123

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7958 -0.4127 7.8507 7.7920 JPY/EUR 121.7160 -0.2794 122.4375 121.6280 JPY/USD 104.4930 -0.1166 104.7450 104.1130

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9008 -0.2177 0.9054 0.8987 CHF/EUR 1.0676 -0.1235 1.0702 1.0673 NOK/EUR 11.1178 -0.3513 11.2108 11.0710 SEK/EUR 10.3642 -0.5325 10.4615 10.3432 USD/EUR 1.1648 -0.1834 1.1704 1.1643

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4233 0.0427 1.4263 1.4140 CAD/USD 1.3320 -0.0150 1.3348 1.3280