Prodej aut v EU v listopadu klesl o 12 procent

Prodej nových osobních automobilů v Evropské unii se v listopadu kvůli druhé vlně koronaviru a znovuzaváděným protiepidemickým opatřením dál snižoval. Meziročně klesl o 12 procent na 897.692 vozů. Uvedlo to dnes Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA). Za prvních 11 měsíců roku se pak prodej propadl o 25,5 procenta na zhruba devět milionů vozů.



Pokles zaznamenaly všechny čtyři největší unijní trhy. Ve Francii a Španělsku byl pokles dvouciferný (o 27 a 18,7 procenta). Následuje Itálie s mírnějším poklesem o 8,3 procenta a Německo, kde se v uplynulém měsíci prodalo jen o tři procenta méně vozů. Za prvních 11 měsíců roku se v EU meziročně registrovalo o více než tři miliony vozů méně.



V České republice se prodej nových osobních aut podle sdružení ACEA v listopadu meziročně snížil o 13,3 procenta na 17.484 vozů. Úhrnem od ledna do listopadu klesl o 21 procent na 182.638 vozů.



Automobilce Škoda Auto, která je součástí skupiny , v listopadu prodej v zemích EU meziročně klesl o 9,7 procenta na 48.506 vozů. Od ledna do listopadu se jí prodej snížil o 16,7 procenta na 504.809 vozů. Podíl této značky na unijním trhu se v listopadu meziročně zvýšil na 5,4 z 5,3 procenta, za prvních jedenáct měsíců pak stoupl na 5,7 z 5,1 procenta ve stejném období loni.