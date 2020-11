Německý autoprůmysl si vede lépe, obavy ale narůstají

Aktuální podmínky v německém automobilovém průmyslu se začátkem čtvrtého čtvrtletí výrazně zlepšily, obavy ohledně budoucího vývoje v tomto odvětví se ale dál zvyšují. Ukázaly to výsledky průzkumu institutu Ifo mezi německými výrobci automobilů a automobilových součástek.



Index aktuální situace v odvětví se v říjnu zvýšil na minus 0,2 bodu ze zářijových minus 20,4 bodu. V dubnu index kvůli negativním dopadům šíření koronaviru sestoupil až na minus 86,2 bodu.



"Poptávka po automobilech se znatelně zvýšila. To výrazně zlepšilo náladu mezi manažery," uvedl dnes šéf průzkumů Ifo Klaus Wohlrabe, kterého citovala agentura DPA.



Index očekávání se v říjnu naopak snížil, a to na 17,7 ze zářijové hodnoty 27,6 bodu. Pokles tak zaznamenal už čtvrtý měsíc za sebou. Podniky sice dál plánují zvyšovat výrobu, jsou ale v tomto směru o něco opatrnější než dříve. Navzdory celkově příznivé náladě teď výrobci aut plánují rovněž snižování počtu zaměstnanců, píše Ifo.



Více než 70 procent automobilů vyrobených v Německu je určeno na export. "Poptávka po německých autech v Číně se opět výrazně zvyšuje, zatímco největší evropští odběratelé, jako je Británie, Francie, Itálie nebo Španělsko, jsou stejně jako Spojené státy ještě pevně v zajetí koronavirové pandemie," uvedl ekonom Ifo Oliver Falck.



V prvních třech čtvrtletích letošního roku se vývoz automobilů z Německa meziročně propadl o 34 procent. Pokles by byl ještě výraznější, kdyby jej nezbrzdilo oživení poptávky v Číně, upozornil institut.