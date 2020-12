Rozbřesk: Koruna před jednáním ČNB rychle posiluje

Americká centrální banka dále vystužila obranu ekonomiky před dopady pandemie, a to podmíněným závazkem nakupovat do své bilance dluhopisy v řádu 120 mld. USD měsíčně. Fed hodlá tuto expanzi provádět do té doby, dokud se mu nepodaří dosáhnout plné zaměstnanosti a cenové stability. Šéf Fedu J. Powell sice na tiskovce odmítl specifikovat přesná čísla (míry nezaměstnanosti a inflace), které by měly být signálem k ukončení této expanzivní politiky, avšak dá se odhadovat, že míra nezaměstnanosti v USA bude muset klesat k číslu 4 (%) a naopak inflace (PCE index) bude muset delší dobu převyšovat číslo 2 (%).

Prozatím nedošlo na závazek Fedu nakupovat dluhopisy s delší splatností, po kterém někteří volali, nicméně i tak se poslední zasedání Fedu neslo v holubičím duchu, a to zejména v kontextu nové kvartální makroekonomické projekce. Fed totiž v reakci na pozitivní zprávy o vakcíně výrazněji vylepšil výhled pro příští rok (rychlejší růst HDP a nižší nezaměstnanost), avšak tato pozitivní revize se nijak neodrazila na prognozóvaném vývoji oficiální úrokové sazby. Američtí centrální bankéři i nadále počítají s tím, že oficiální úrokové zůstanou velmi dlouho na technické nule - konkrétně až do konce roku 2023. Pomineme-li výše uvedené akomodativní politiky v podobě příslibu držet úroky dlouho na nule a agresivně nakupovat dluhopisy, tak Fed zjevně zaujal vyčkávací pozici, která umožní sledovat nejen jak úspěšně se rozbíhá plošné očkování, ale také jak tvrdá bude letošní zima vinou pandemie. Kromě toho Fed musí vyčkat i na to, jako měrou k expanzi přispěje odcházející Kongres. O novém fiskálním balíku se právě jedná, přičemž podle Powellových slov v něm centrální banka vidí další naději podporující rychlé (po-Covidové) oživení.

Netřeba pochybovat o tom, že na konci ledna, kdy se bude konat další zasedání Fedu, budou američtí centrální bankéři o dost moudřejší. Nejistota by měla klesnout jak pokud jde o vývoj pandemie (resp. její potlačení), tak v otázce podoby rozpočtového stimulu pro rok 2021.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se v průběhu včerejšího dne svezla na pozitivní vlně a dostala se až za metu 26,15 EUR/CZK. Je výrazně silnější, než ve své listopadové prognóze pro tento kvartál předpokládala centrální banka, a rychle tak utahuje měnové podmínky. Jak se k tomuto vývoji staví ČNB se dozví trhy už dnes. Poslední měnové zasedání bankovní rady by však nemělo přinést žádné překvapení. Centrální banka nejspíše zdůrazní protiinflační rizika v podobě rozvíjející se pandemie s ní spojených lockdownů ve významné části Evropy. Centrální bankéři by však mohli znovu relativizovat závěry aktuální prognózy, pokud jde o brzké a rychlé zvyšování úrokových sazeb. Podle ní by totiž během nadcházejícího roku měla ČNB zvýšit 3x repo sazbu a začít by měla už ve druhém kvartále. Kromě ČNB může náladu trhů ovlivnit ještě napínavé jednání o státním rozpočtu na příští rok. Už zítra se by se totiž mohlo ukázat, zda do nového roku ČR nevstoupí s rozpočtovým provizoriem.



Zahraniční forex

Eurodolar pokračuje v posilování, které včera přiživilo hned několik zpráv. Za prvé, úvahy o tom, že druhá vlna pandemie pošle hospodářství eurozóny do kolen se včera ukázaly zcela mimo, když indexy podnikatelských nálad byly dramaticky lepší, než se očekávalo. Za druhé, jednání o brexitové dohodě vypadají vcelku nadějně. A nakonec ani zasedání Fedu (viz úvod) nedalo eurovým býkům argumenty k tomu, aby redukovali pozice.

Dnes stojí za zmínku týdenní data z amerického trhu práce, jež nemusí být nic moc a libra si musí dát pozor na zasedání Bank of England.



Akcie

Na zámořských trzích včera sváděly boj protichůdné impulzy. U nejširšího indexu S&P 500 nakonec převládla lehce pozitivní nálada a zakončil den 0,2 % nad včerejším závěrem. O něco hůře na tom byl Dow Jones Industrial Average, když poklesl o 0,1 %. Zisk 0,5 % si nakonec udržel technologický Nasdaq. Společnost Alphabet odepsala 0,3 %. Po zvýšeném doporučení narostla společnost Chipotle Mexican Grill o 4,1 %. Zvýšené doporučení dostal i Twitter, který včera přidal 2,3 %. Bez zajímavosti není ani razantní nárůst společnosti Tilray (18,6 %), která se včera domluvila se společností Aphria (-0,9 %) na spojení. Dohromady bude jejich byznys dosahovat velikosti 3,9 miliard USD.