Deset amerických států žaluje Google, prý zneužívá pozice na trhu

Texas včera společně s devíti dalšími americkými státy podal žalobu proti společnosti Google, která podle něj porušuje antimonopolní zákony svým podnikáním v oblasti internetové reklamy. Informují o tom zahraniční zpravodajské agentury. Jde již o čtvrtou v sérii žalob vznesených proti technologickým gigantům americkými státy nebo federální vládou ve Washingtonu. Google nová obvinění odmítl.

Texas podle agentury Reuters ve své žalobě tvrdí, že firma má dominantní pozici v procesu umisťování reklamy vyrobené třetí stranou na webovou stránku nebo do mobilní aplikace, kde do kontaktu se sdělením přichází spotřebitel. "Google opakovaně využil svého výsadního postavení, aby kontroloval ceny a uzavíral protizákonné dohody s cílem zmanipulovat dražby," uvedl texaský nejvyšší státní zástupce Ken Paxton ve videu zveřejněném na twitteru. Google podle něj eliminoval svou konkurenci a "pasoval se na krále online reklamy".



"Když jdete na internetovou stránku svého oblíbeného média, které znáte a důvěřujete mu, jako například deníku The Wall Street Journal nebo vašich oblíbených lokálních novin, asi na ní uvidíte reklamy umístěné Googlem. Jenže Google neříká veřejně, že manipuluje dražby pro získání reklamy," řekl texaský generální prokurátor.



Paxton se již dříve přidal k žalobě podané proti společnosti federálním ministerstvem spravedlnosti, které Google viní z porušování zákona o zneužití tržní síly za účelem omezení konkurence. K nynější žalobě iniciované Texasem se připojily státy Arkansas, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Jižní a Severní Dakota, Utah a Idaho.



Google stížnost označil za zcela neopodstatněnou. "Ceny digitálních reklam za poslední desetiletí spadly. Poplatky za reklamní technologie rovněž klesají. Poplatky účtované Googlem za reklamní technologie jsou pod průměrem sektoru. Toto jsou typické znaky vysoce konkurenčního prostředí," uvedla mluvčí společnosti.