Jan Čermák: Fed hodlá nakupovat dluhopisy za 120 mld. USD měsíčně

Americká centrální banka dále vyztužila obranu ekonomiky před dopady pandemie, a to podmíněným závazkem nakupovat do své bilance dluhopisy v řádu 120 mld. USD měsíčně. Fed hodlá tuto expanzi provádět do té doby, dokud se mu nepodaří dosáhnout plné zaměstnanosti a cenové stability. Šéf Fedu J. Powell sice na tiskovce odmítl specifikovat přesná čísla (míry nezaměstnanosti a inflace), které by měly být signálem k ukončení této expanzivní politiky, avšak dá se odhadovat, že míra nezaměstnanosti v USA bude muset klesat k číslu 4 (%) a naopak inflace že bude muset delší dobu převyšovat číslo 2 (%).

Prozatím nedošlo na závazek Fedu nakupovat dluhopisy s delší splatností, po kterém někteří volali, nicméně i tak se poslední zasedání Fedu konalo v holubičím duchu, a to zejména v kontextu nové kvartální makroekonomické projekce. Fed totiž v reakci na pozitivní zprávy o vakcíně výrazněji vylepšil výhled pro příští rok (rychlejší růst HDP a nižší nezaměstnanost), avšak tato pozitivní revize se nijak neodrazila na prognozóvaném vývoji oficiální úrokové sazby. Američtí centrální bankéři i nadále počítají s tím, že oficiální úrokové sazby zůstanou velmi dlouho na technické nule - konkrétně až do konce roku 2023.

Pomineme-li výše uvedené akomodativní politiky v podobě příslibu držet úroky dlouho na nule a agresivně nakupovat dluhopisy, tak Fed zjevně zaujal vyčkávací pozici, která umožní sledovat nejen jak úspěšně se rozbíhá plošné očkování, ale také jak tvrdá bude letošní zima vinou pandemie. Kromě toho Fed musí vyčkat i na to, jako měrou k expanzi přispěje odcházející Kongres. O novém novém fiskálním balíku se právě jedná, přičemž podle Powellových slov v něm centrální banka vidí další naději podporující rychlé (po-Covidové) oživení.

Netřeba pochybovat o tom, že na konci ledna, kdy se bude konat další zasedání Fedu, budou američtí centrální bankéři o dost moudřejší. Nejistota by měla klesnout jak pokud jde o vývoj pandemie (resp. její potlačení), tak i v otázce podoby rozpočtového stimulu pro rok 2021.