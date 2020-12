Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s.

IČO: 28470729

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. uveřejňuje dokumenty související s rozhodováním per rollam.

Dokumenty jsou k dispozici následovně: Oznámení o rozhodnutí per rollam zde, Oznámení per rollam zde, Návrh rozhodnutí per rollam zde, CV kandidátů zde, Hlasovací formulář zde.

(komerční sdělení)