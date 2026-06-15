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Akciové trhy v očekávání míru na blízkém východě vystřelily vzhůru

Akciové trhy v očekávání míru na blízkém východě vystřelily vzhůru

15.06.2026 22:00
Autor: Martin Kycelt, Patria Finance

Americké akcie dnes prudce vzrostly poté, co Washington a Teherán potvrdily, že dosáhly předběžné mírové dohody o ukončení války a znovuotevření klíčových přepravních tras na Blízkém východě.

Článek se odemkne 15.06.2026 23:00

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