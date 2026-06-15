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Trhy na úvod týdne žijí dohodou s Íránem, směr určuje padající ropa

Trhy na úvod týdne žijí dohodou s Íránem, směr určuje padající ropa

15.06.2026 11:59
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Vstup hlavních trhů do nového týdne je výrazně pozitivní díky nedělní zprávě, že USA s Íránem jsou připraveny uzavřít memorandum o porozumění. To znamená otevření Hormuzského průlivu a dává oběma stranám 60 dní na dosažení dohody o klíčových tématech.

Článek se odemkne 15.06.2026 12:59

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