USA vnímají AI jako strategickou zbraň. K nejlepším modelům se svět nedostane

Spojené státy výrazně zpřísňují kontrolu nad nejpokročilejšími modely umělé inteligence a omezují k nim přístup zahraničním subjektům, což podtrhuje rostoucí význam AI jako strategického aktiva. Krok administrativy Donalda Trumpa vyvolává napětí mezi vládou a technologickými firmami v době, kdy některé klíčové startupy vstupují na burzu, a otevírá otázku, zda se regulace nestane novým standardem v globálním závodě o dominanci v AI.
Mimořádný krok USA, kterým se zakazuje zahraničním subjektům přístup k nejlepším modelům umělé inteligence od Anthropicu, podtrhuje novou snahu Trumpovy administrativy ovládat toto klíčové odvětví, informuje Bloomberg. Washington přistoupil k tomuto bezprecedentnímu kroku poté, co zjistil, že je možné u modelu Fable 5 od společnosti Anthropic (uvedeném minulý týden) obejít bezpečnostní omezení. Startup tuto reakci označil za „nepřiměřenou“ a varoval, že podobný přístup by mohl „zastavit nasazování nových modelů u všech předních poskytovatelů AI“.
Nejvyšší představitelé Anthropicu nyní údajně jednají s představiteli ve Washingtonu o konkrétních bezpečnostních obavách. Jedním z klíčových představitelů USA je ministr financí Scott Bessent, který varoval Wall Street před potenciálními nebezpečími modelů, jako je Mythos, který teoreticky objevuje a využívá chyb v softwaru. Model Fable 5 je první veřejně dostupná verze modelu třídy Mythos, před jehož kybernetickými schopnostmi opakovaně varoval jak Anthropic, tak i představitelé Bílého domu.
Reakce americké vlády je nejvýznamnějším vměšováním do provozu AI společnosti, a to v době, kdy největší technologické startupy, včetně Anthropicu, vstupují na burzu. Hlavním rizikem pro vývojáře modelů umělé inteligence, jako jsou OpenAI, Alphabet a Meta Platforms, je, že by se z tohoto kroku mohl stát precedens. Americká vláda je nyní ochotna využít mimořádných pravomocí k tomu, aby je donutila plnit své požadavky při řešení potenciálních bezpečnostních hrozeb, a to navzdory červnovému exekutivnímu nařízení, které deklarovalo, že Silicon Valley nebude k ničemu nutit.
Tato debata probíhá na pozadí AI závodu s Čínou, kdy hráči jako Alibaba a DeepSeek smazávají rozdíly oproti svým americkým konkurentům ve výkonu i efektivitě. „Špičkové americké AI modely jsou čím dál více vnímané jako strategické aktivum, k němuž je přístup přísně kontrolován a formován s ohledy na národní bezpečnost,“ uvedl Gary Tan, portfolio manažer ve společnosti Allspring Global Investments. „Tato dynamika pravděpodobně přetrvá, protože Čína v oblasti výpočetní kapacity za USA stále zaostává.“
Obavy Washingtonu se točí i kolem toho, že by někdo mohl ukrást váhy modelu, což je cenný soubor čísel, který v sobě nese klíč k jeho schopnostem. Zákaz přístupu k modelům Fable a Mythos přichází v době, kdy ve Washingtonu rostou obavy, že AI firmy musí lépe chránit svá obchodní tajemství před možnými hrozbami zevnitř (tj. například od zaměstnanců). Minulý týden senátor Jim Banks, republikán z Indiany, který je členem výboru pro dohled nad kontrolou exportu, vyzval úředníky Trumpovy administrativy, aby promysleli, jak by USA mohly ochránit váhy AI modelů před krádeží Čínou nebo jinými konkurenty.
„Mohou tu být klíčové milníky v?tom, co AI dokáže — například vznik systémů, které v krátkém čase automatizují velkou část výzkumu a vývoje samotné umělé inteligence — a ty mohou přinášet zcela nové typy rizik,“ napsal Banks v dopise adresovaném mimo jiné ministru financí Bessentovi, národnímu kybernetickému řediteli Seanu Cairncrossovi a ministrovi obrany Petu Hegsethovi. „Experti rovněž upozorňují na vážné obavy, že takové systémy může být velmi obtížné udržet pod lidskou kontrolou.“
Po desetiletích, kdy USA šířily špičkové technologie do světa jako nástroj diplomacie a ekonomiky, se tak nyní Washington vydává opačným směrem. Podobně jako omezuje export čipů svým geopolitickým rivalům, jako je Čína, se USA čím dál více snaží držet klíčové technologie doma z důvodů národní bezpečnosti.
„Můžeme očekávat, že Washington ještě zpřísní svá omezení a začne vývoz AI využívat jako strategickou páku vůči Pekingu. Pokud budou opatření cílená, americké firmy se jim dokážou přizpůsobit,“ uvedla Stefanie Kam, odborná asistentka pro čínská studia na Institutu obranných a strategických studií singapurské Nanyang Technological University. „Pokud ale budou plošná, hrozí, že se inovace přesunou do zahraničí, zatímco Čína bude postupovat kupředu.“
Bez ohledu na politické cíle lze očekávat, že se Silicon Valley bude snahám Washingtonu o získání větší kontroly bránit. Navíc je nemožné otestovat všechny varianty toho, co mohou AI modely dokázat, což vede k neurčitým obavám z rizik a neustálému dohledu, jak se tyto modely dále zlepšují.
Titulní obrázek byl vytvořen AI.