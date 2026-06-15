Dobré zprávy z Blízkého východu uklidnily trh. Výnosy před zasedáním Fedu klesají

Dobré zprávy z Blízkého východu se začínají projevovat na světových trzích. USA se s Íránem dohodly na prodloužení příměří a otevření Hormuzského průlivu. Dohoda otevřela týden plný dat z americké ekonomiky a uklidnila investory před středečním zasedáním Fedu.
Cena ropy Brent se po oznámení propadla o pět procent a obchoduje se těsně pod hranicí 83 dolarů za barel. Texaská WTI klesla o 5,5 % na zhruba 80 dolarů. Nižší cena ropy zmírňuje inflační tlaky, které v posledních týdnech přispívaly k růstu dluhopisových výnosů. Výnosy nyní klesají po celé délce výnosové křivky.
Příměří přichází v období, kdy centrální banky začaly mluvit o zpřísňování měnové politiky a obavách ohledně zrychlující inflace. Minulý týden zvedla ECB základní sazbu o 25 bazických bodů, podobný krok se očekává také v případě Bank of Japan, která o sazbách rozhodne v noci na úterý. V Asii a v Evropě táhla výnosy nahoru zejména inflační očekávání spojená s vyšší cenou ropy.
Od středečního zasedání americké centrální banky se zvýšení sazeb neočekává. Oznámení příměří zároveň ochladilo tržní očekávání ohledně vývoje sazeb po zbytek letošního roku. Ještě minulý týden trh zaceňoval zvýšení sazeb ze strany Fedu o 25 bazických bodů do konce letošního roku. Z pondělních tržních dat nicméně vyplývá, že za aktuálních podmínek k navyšování sazeb už letos nedojde.
Aktuální situace nahrává zejména kratším splatnostem, které jsou citlivější na změny sentimentu měnové politiky. Ochlazení výhledu sazeb se proto promítá především na kratším konci výnosové křivky. Výnos amerických dvouletých dluhopisů klesl o pět bazických bodů. V Evropě výnos krátkých dvouletých splatností klesal ještě výrazněji – britské dvouleté dluhopisy odepsaly 8 bazických bodů a ve Francii, Švédsku, Itálii nebo Řecku přibližně sedm bodů.
Kratší splatnosti aktuálně favorizuje i investiční stratég Steven Grey ze společnosti Grey Value Management. Podle něj není důvod, proč za současné situace volit cenné papíry s delší splatností. Zároveň uvádí, že by investoři neměli hledat vyšší výnosy za cenu vyššího kreditního rizika.
Důvodem, proč vsadit spíše na krátkodobé dluhopisy, je malý rozdíl mezi výnosy jednotlivých splatností. Investoři si mohou uzamknout výnos zhruba 4,05 % na dva roky, přičemž při podstoupení vyššího rizika u desetiletých dluhopisů by získali jen o 40 bazických bodů více.
Graf ukazuje, že se rozdíl mezi výnosy dvou a desetiletých amerických dluhopisů od počátku roku zmenšuje. Klesající trend naznačuje, že investoři věří v rozvolnění měnové politiky a budoucí pokles sazeb. Zároveň to ale ukazuje i opatrnost trhu ohledně dalšího vývoje americké ekonomiky.