Ruský producent ropy a plynu Rosněfť je zpět v zisku

Ruský ropný gigant Rosněfť se ve čtvrtém čtvrtletí vrátil do zisku a signalizoval, že za letošní rok vyplatí dividendu. Čistý zisk činil 324 miliard rublů (92,6 miliardy Kč) po ztrátě 64 miliard rublů ve třetím kvartálu, uvedla dnes firma, která je největším producentem ropy v Rusku. Za celý rok ale zisk vlivem pandemie, která snížila poptávku po pohonných hmotách, klesl téměř o 80 procent.



"Navzdory všem obtížím roku 2020 dosáhla společnost čistého zisku, který bude základem pro vyplacení dividend v souladu s dividendovou politikou," uvedl generální ředitel Igor Sečin. Někteří analytici očekávali, že Rosněfť vykáže celoroční ztrátu.



Hospodaření producentů ropy a zemního plynu loni citelně zasáhla koronavirová krize, kvůli níž se téměř zastavil letecký provoz a prořídla silniční doprava. Britský konkurent se loni propadl do ztráty 5,7 miliardy dolarů (121 miliard Kč). Zisk nevykázal poprvé za deset let a dodal, že oživení na začátku letošního roku komplikují přetrvávající cestovní omezení.



Ruské ropné společnosti byly pod ještě větším tlakem, protože se musely řídit těžebními omezeními dojednanými v rámci skupiny OPEC+, jejímž je Rusko vedle dalších producentů členem. Rosněfť se na celkové produkci ropy v Rusku podílí více než 40 procenty, loni firma těžila 4,7 milionu barelů denně.



Hlavním akcionářem Rosněfti je ruská státní holdingová společnost Rosněftěgaz s podílem 40,4 procenta. Britská ropná firma vlastní 19,75 procenta akcií a katarský fond QH Oil Investments 18,93 procenta.