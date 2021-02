Rozbřesk: Proč si Italové půjčují rekordně levně, když dluh atakuje 160 % HDP?

Výnosy italských vládních dluhopisů ke konci uplynulého týdne spadly na historicky nejnižší úrovně – italská vláda si je tak schopná na deset let půjčit za méně než 0,5% úrok. To vše ve chvíli, kdy podle čerstvé prognózy Evropské komise Itálie nedosáhne na předkrizové úrovně HDP ani na konci příštího roku a veřejné zadlužení letos překročí 160 % HDP. Proč tolik optimismu?





Italský příběh zapadá do širšího obrázku trhů, na kterých v posledních měsících rostlo skoro cokoliv, co nabízelo “určitý výnos”, a to nehledě na míru rizika. Vpřed tak pádily nejen globální akcie, měny a dluhopisy rozvíjejících se trhů, ale ve finále také čistě spekulativní aktiva, která žádný výnos nenabízejí – jako například kryptoměny.



Italským dluhopisům se také zamlouvá vidina pokračující měnové expanze ECB, která pravděpodobně bude v dohledné době pokračovat s masivními investicemi do vládních dluhopisů a otázka růstu úrokových sazeb je podle trhů v eurozóně v nejbližších třech letech zcela mimo hru.



A v neposlední řadě se trhům líbí, že novým premiérem by mohl být právě bývalý šéf ECB Mario Draghi. Ne, že by dokázal zázraky. Ovšem pro investory je to prověřený, zkušený ekonom a politik, který je zárukou dobrých a konstruktivních vztahů s Bruselem. A ty Řím ve chvíli, kdy překračuje kritérium pro veřejný dluh skoro o 100 % HDP, bude potřebovat.



Jinak v tomto týdnu v eurozóně bude klíčové sledovat první výsledky podnikatelských nálad za únor (PMI). Čtvrtý kvartál zvládly evropské ekonomiky vesměs lépe díky odolnému průmyslu a trhy budou zvědavé, zda problémy se subdodávkami nebo slabší poptávka nezadělávají v průmyslu na nový problém.



TRHY

Koruna

Česká koruna nehledě na zmatky kolem nouzového stavu udržuje úrovně okolo 25,70 EUR/CZK. V nejbližších seancích by si měla podržet pravděpodobně lehce pozitivní náladu, na výraznější rozšíření zisků se však budou asi s prázdným kalendářem a opatrnějšími globálním trhy v zádech shánět síly těžce.



Zahraniční forex

Eurodolar se lehce tlačí vzhůru podporovaný faktem, že italskou technokratickou vládu bude opravdu sestavovat bývalý a dnes velmi respektovaný šéf ECB Mario Draghi. Vláda již má zajištěnou předběžnou podporu a Draghi by měl tento týden oznámit její složení.



Tento týden začne zřejmě obchodování ve slabším režimu, neboť je v USA svátek.



Zlotý dnes bude sledovat inflační data za leden, která mohou být důležitá z pohledu nadcházejícího zasedání NBP. Pokud se stejně jako v ČR a Maďarsku ukáže, že jádrová inflace zůstává vysoká, pro NBP může být složitější dále snížit úrokové sazby (což by pro zlotý mohla být dobrá zpráva).



Ropa

Cena ropy WTI v pátek narostla o 2,5 %. Názory na ropu se ale různí. Například komentátoři z Commerzbank nesdílejí nadšení ze zvyšování poptávky v tomto roce a počítají, že ropa Brent propadne pod 50 USD.