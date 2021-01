Rozbřesk: Inflace za předpoklady ČNB, v Itálii kolabuje koalice a intervence na zlotém?

Už tak byl odhad trhu velmi optimistický ve srovnání s centrální bankou, nicméně prosincová inflace je nakonec ještě překvapila, když poklesla na nejnižší úroveň za poslední dva roky, a s výsledkem 2,3 % fakticky zaostala o sedm desetin procentního bodu za dosud platnou prognózou centrální banky. Inflace rychle brzdí zejména díky pozitivnímu vývoji cen potravin, jejichž ceny po téměř dvouletém soustavném růstu nyní dokonce symbolicky meziročně poklesly. Částečně nepochybně i proto, že poklesla poptávka v důsledku uzavřených restaurací, avšak hlavní důvod zřejmě musíme hledat někde jinde.

Na rozdíl od první vlny pandemie nyní v podstatě hladce pokračuje volný pohyb potravin a nevznikají dodatečné tlaky na zdražování těchto dovozů jako na jaře. Vedle toho už od začátku loňského roku klesá tempo nákladů na bydlení z důvodu zpomalování růstu cen energií (některé dokonce zlevnily) a nájemného po zamrznutí Airbnb a odchodu části zahraničních pracovníků. Na inflaci se největší měrou zhruba od poloviny loňského roku podílejí zvýšené spotřební daně u tabákových výrobků a alkoholu.



Cílovaná inflace, stejně jako měnově-politická inflace, se nyní stále ještě nacházejí v horní polovině tolerančního intervalu ČNB, avšak stále více se přibližují samotnému dvouprocentnímu cíli centrální banky. Když vezmeme v úvahu, že se inflace může v letošním roce poměrně rychle dostat hluboko pod dvouprocentní úroveň, tak deklarovaná ochota zvyšovat úrokové sazby nemusí být tak silná, jak naznačovala listopadová prognóza centrální banky. Tomuto scénáři přitom nahrává jak silnější koruna, tak prodlužovaný lockdown, který ochromil významnou část služeb včetně obchodu. Potvrzují to ostatně i nejnovější výsledky maloobchodu, který za listopad vykázal více než desetiprocentní propad (očištěných) tržeb. Vzniká sice odložená poptávka, avšak je otázkou, jak rychle se začne vzhledem k všeobecným nejistotám realizovat. Zvlášť když se v mezičase budou muset obchodníci vyrovnávat s internetovou konkurencí i se svými zásobami sezónního zboží. Prozatím to však spíš vypadá, že inflace rozhodně nebude problémem této ekonomiky v roce 2021.







*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se v průběhu včerejšího dopoledne na chvíli přiblížila hranici 26,20 EUR/CZK, avšak posléze se poměrně rychle vrátila, na rozdíl od ostatních měn v regionu, k výchozí silnější hodnotě. Je tak i nadále o více než 3 % silnější, než ve své poslední prognóze předpokládala centrální banka. Posilování koruny znamená nejenom zpřísňování měnových podmínek, ale rovněž funguje jako jedna z brzd inflace, která už nyní výrazně zaostává za výhledem centrální banky (viz úvodník). Proto to se zvyšováním úrokových sazeb nemusí být tak horké, jak listopadová prognóza ČNB naznačuje, když předpokládá trojí zvýšení repo sazby ještě v letošním roce.



Zahraniční forex

Zatímco Fed ústy svého druhého muže Claridy slibuje, že nezvedne sazby, dokud neuvidí roční inflaci na dvojce, tak v Itálii je pro změnu na pokraji kolapsu levicová vláda. Demokratická strana bývalého premiéra Renziho totiž opustila koalici, kterou tvoří s hnutím Pět hvězd. Eurodolaru se to celkově příliš nelíbí s tím, že kreditní marže u italských vládních dluhopisů prozatím vzrostly jen o 10 bazických bodů. Každopádně pokud se stávající koalice rozpadne, tak vládu v Itálii nebude jednoduché postavit.



Kromě politické situace v Itálii a komunikace Fedu bude dnes odpoledne eurodolar sledovat také americká data – týdenní žádosti o podporu a index podnikatelské nálady Philly Fed.



Polská centrální banka (NBP) včera ponechala úrokové sazby beze změny, avšak i tak se podařilo zlotý oslabit (o což centrálním bankéřům nyní jde). NBP totiž do svého komentáře k rozhodnutí přidala větu o tom, že aby dále uvolnila měnovou politiku, tak může intervenovat na devizovém trhu (proti zlotému). Načasování a objemu intervencí budou podle NBP záviset na podmínkách na trhu. My se nicméně domníváme, že intervence mohou přijít na pořad dne, pokud měnový pár EUR/PLN propadne pod hranici 4,50.



Akcie

V čele trhu kráčí Nasdaq Composite s půlprocentním ziskem, zatímco S&P 500 stoupá asi o 0,2 pct.