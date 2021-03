Rozbřesk: Česko versus Německo = tvrdý lockdown versus otevřená kadeřnictví a ZOO

Česko opět zamířilo do tvrdého lockdownu. I když průmysl a velké podniky nadále “jedou”, je těžké si představit, že bychom zvládli zkrotit reprodukční číslo a nárůst nových případů bez omezení výroby nebo zavedení povinného očkování ve velkých podnicích.



Paradoxně u sousedů v Německu dosavadní opatření přinášejí ovoce a pokles přírůstku nových případů vede k uvolnění omezení – po více než dvou měsících se dnes otevřou kadeřnictví a v některých spolkových zemích i zoologické zahrady, zahradnictví nebo květinářství. A to se pravděpodobně podepíše i na ekonomickém výkonu v prvním kvartále. Německý průmysl zahlásil v uplynulém týdnu nejlepší náladu za poslední tři roky a nezkazily mu ji zatím ani výpadky v subdodávkách a přerušení výroby v automobilkách. I díky tomu náš nowcast ukazuje na růst eurozóny na začátku roku o více než 1 %. Česko zatím Německo “poslušně sledovalo” (viz graf podnikatelské nálady v průmyslu PMI níže). To se však s novými opatřeními může změnit, i když to na dnešním výsledku PMI pravděpodobně ještě znát nebude.







Špatný systém trasování a testování v Česku tak pravděpodobně povede k ekonomickému zaostávání za Německem na začátku roku 2021 (přelom prvního a druhého kvartálu). O síle a rychlosti oživení v druhé polovině však rozhodne jiná “disciplína”, a to rychlost a účinnost očkování. Na případu Izraele je zatím vidět, že vysoká proočkovanost dokáže pomoci ulevit zdravotnímu systému a přinést trvalejší uvolnění sociálních kontaktů.



A právě “vakcinační optimismus” bude nakonec klíčovým motorem i pro českou korunu. Ta v reakci na přísnou vlnu nových opatření, která kontrastují se sousedním Německem, logicky slábne. Pokud však i v Česku zůstane ve hře vakcinační optimismus, koruna by se měla stabilizovat a dříve nebo později dobýt ztracené úrovně…, zvlášť když vezmeme v potaz nízkou úroveň zajištění českých exportérů.



TRHY

Koruna

Česká koruna se stabilizovala a pohybuje se nad 26,10 EUR/CZK. Nezvládnutá třetí vlna pandemie je sice velký problém, ale pro českou měnu nakonec bude důležitější vývoj vakcinace (viz úvodník) a nálada na globálních trzích. Dnešní výsledek PMI asi zatím ještě nepřinese výraznější negativní impuls. Trhům se však ve světle nezvládnuté třetí vlny nemusí vůbec líbit dalším nárůst deficitu rozpočtu.



Zahraniční forex

Verbální intervence ECB snažící se zkrotit růst výnosů dluhopisů se podepisují negativně na kurzu eurodolaru. Ty totiž nedokážou zastavit tlak na růst tržních inflačních očekávání zabudovaných do amerických úrokových sazeb. Zvláště pokud data – ať už pandemická či makroekonomická se v USA dále zlepšují.



Tento týden bude přitom další velkou zkouškou pro trhy dluhopisů, neboť na pořadu budou (dnes) inflační data v Německu či třeba Itálii. Odpoledne pak stojí za zmínku index (ISM) podnikatelské nálady z amerického průmyslu. Eurodolar tedy může tento týden zůstat volatilnější v pásmu 1,20-1,23.



Ropa a zlato

Ropa WTI v pátek odepsala více jak 3 %. Zprávy spíše k černému zlatu a ne k západotexaské lehké ropě přišli z Ruska, kdy extrémní počasí tento rok mělo za následek dosud nižší produkci ropy v únoru než v lednu letošního roku a nižší než je kvóta této země podle dohody OPEC +, WTI -3,1 %.



Klíčovou technickou úroveň rovněž prolomilo zlato a zažívá tak nejhorší měsíc za poslední čtyři roky. Drahému kovu rovněž nepomohl ani americký dolar, čímž má za následek sníženou poptávku po této komoditě, zlato 1730 USD za unci.