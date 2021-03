Omezení proti COVID-19 se ode dneška utahují, Primoco překvapilo tržbami a BofA opět vidí ropu nad 100 USD

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic se počínaje dneškem na tři týdny zpřísnila pravidla pro volný pohyb lidí. Musejí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb, začít má zatím dobrovolné testování na koronavirus ve firmách. Zpřísnila se rovněž pravidla pro zakrytí nosu a úst. V Česku od soboty platí nový nouzový stav, trvat má do 28. března. Za včerejšek přibylo v ČR 4 557 nových případů nakažených koronavirem.

Společnost Primoco UAV loni navzdory koronavirové krizi zvýšila tržby na více než devatenáctinásobek, provozní ztrátu EBITDA srazila o téměř tři čtvrtiny na 4,98 milionu korun. Za příznivými výsledky stojí především nové prodeje bezpilotních letounů a náhradní díly. Spolu s výsledky hospodaření za rok 2020 společnost oznámila, že zvažuje emisi půl milionu kusů nových akcií nad rámec stávajících 4,34 milionů kusů. Získané prostředky chce využít na přípravu související výstavbou nového výrobního závodu a vývoj nových technologií. Od 1. 3. 2021 klesla velikost lotu pro obchodování s cennými papíry Primoco UAV na trhu START pražské burzy. Akcie tak jsou dostupnější i menším investorům. Do konce roku rok 2021 počítá Primoco UAV se zdvojnásobením výroby. Zároveň jedná o smlouvách na dodávky dalších 67 kusů bezpilotních letounů pro 16 nových zákazníků v celkové hodnotě přes jednu miliardu korun.

CD Projekt Red odložil zveřejnění svých výsledků za fiskální rok 2020 na 19. dubna z 30. března a výsledky za 1Q21 na 27. května z 25. května. Oba přesuny jsou z důvodu hackerských útoků.

Znovu se hovoří o možnosti, kdy by barel ropy mohl stát 100 USD. Přesto, že odhad toho, že by ropa Brent v příštích několika letech mohla dosáhnout této úrovně, může být předčasný, tyto spekulace odrážejí to, jak vakcína Covid-19 změnila výhled na ropu. Ceny se zvedly na úroveň před virem a poté, co americkou výrobu zasáhly mrazy, mizí také nadbytek nabídky. Očekává se, že OPEC+ bude souhlasit se zvýšením produkce, až se ve čtvrtek sejde. Surová ropa Brent se dnes ráno obchoduje těsně nad 65 USD.

Legendární investor Warren Buffett zveřejnil svůj slavný výroční dopis, pomocí něhož zdůraznil, jak jeho firma zaznamenala nárůst svého podílu v . "Věštec z Omahy" nakupil akcie Applu za 120 miliard dolarů od doby, kdy je tento konglomerát začal koncem roku 2016 nakupovat, přičemž na vybudování tohoto podílu utratil pouze zhruba 31 miliard dolarů.

Disney získal na Golden Globes nejvyšší cenu za film „Nomadland“, zatímco v televizních seriálech dominoval hity jako je „The Crown“ a „Queen’s Gambit“. Tato dvě studia ukořistila 15 cen, které v neděli rozdala Hollywoodská zahraniční tisková asociace. Další streamovací služba, .com, si také vyzvedla cenu za nejlepší film, muzikál nebo komedii díky filmu „Borat Subsequent Moviefilm“.

Ve Velké Británii bylo zjištěno šest případů brazilské mutace koronaviru, uvedl Public Health England a varoval, že mutace může být odolnější vůči vakcínám. Úředníci kontaktují všechny cestující letu ze Sao Paula do londýnského Heathrow přes Curych, aby se otestovali. Heathrow mezitím začne cestujícím účtovat další poplatek ve snaze získat zpět náklady ztracené pandemií. Itálie zpřísní v Miláně, Turíně a některých dalších oblastech omezení pro sociální kontakty, zatímco Jihoafrická republika tato omezení zmírnila, když míra nových infekcí klesla, a ruší většinu omezení prodeje alkoholu. Pokud jde o vakcíny, Německo brzy znovu zváží své rozhodnutí nedoporučovat vakcínu od pro osoby starší 65 let.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +1,2 %, FTSE 100 +1,2 % a DAX +1,1 %.