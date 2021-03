Primoco znásobilo tržby nad 30 milionů korun, chystá doplňkovou emisi akcií na svůj růst a snižuje lot na burze

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV SE loni utržil 30,78 milionu korun, což představuje ve srovnání s rokem 2019 nárůst na více než devatenáctinásobek. Společnosti, s jejímiž akciemi se obchoduje na trhu START pražské burzy, se zároveň podařilo snížit provozní ztrátu EBITDA na 4,98 milionu korun z 20,95 milionu korun v roce 2019. „V roce 2020 jsme začali těžit z našich investic a tvrdé práce z předchozích let. Nejenže se nám podařilo výrazně navýšit tržby a v první polovině roku dokonce poprvé dosáhnout kladného výsledku EBITDA, ale především jsme uzavřeli smlouvy s odběrateli za celkem 117,5 milionu korun. To je skvělý příslib pro budoucí výsledky a rozvoj společnosti,“ soudí generální ředitel Primoco UAV Ladislav Semetkovský.

Koronavirová krize na jedné straně zkomplikovala českému výrobci bezpilotních letadel možnosti setkávat se s novými zákazníky v zahraničí, předvádět jim stroje a uzavírat nové obchody, na druhé straně však přispěla k získání nových zákazníků, a to i v tuzemsku. V době nouzového stavu například společnost Primoco UAV pracovala pro Policii České republiky, s níž mimo jiné úspěšně otestovala koncept ochrany hranic v režimu Beyond Visual Line of Sight (BVLOS). „Nyní také jednáme o možném využití našich strojů v rámci integrovaného záchranného systému, kdy by Česká republika využila letku bezpilotních prostředků ke koordinaci záchranných prací či pátrání po pohřešovaných osobách,“ uvedl Semetkovský.

Primoco UAV zároveň dále pracuje na rozvíjení spolupráce s vojenskými úřady. Dne 26. října 2020 byla společnost uznána Odborem vojenského leteckého dozoru Ministerstva obrany České republiky jako schválená organizace pro vojenskou výrobu a vývoj. Udělení oprávnění je završením první etapy dlouhodobé přípravy na získání vojenského typového osvědčení pro letadlo Primoco UAV One 150M. Společnost nevyrábí bojové bezpilotní letouny, vojenský materiál představuje na úrovni senzorů, elektroniky.

Při práci na schvalování vojenských a místních procesů pro certifikaci technologie pro vojenskou výrobu a vývoj pomohly společnosti Primoco UAV také zkušenosti a znalosti bývalého pilota stíhacích letadel Mig-21 a penzionovaného generála Ing. Josefa Rady, jenž byl dne 8. července 2020 jmenován členem dozorčí rady společnosti.

Technologické inovace a nové rekordy

V roce 2020 společnost Primoco UAV nezahálela ani po technické a technologické stránce. Již v prvním pololetí obdržela certifikát kvality ISO 9001 a zahájila proces certifikace nového bezpilotního letadla podle standardu NATO STANAG 4703. V srpnu a září 2020 pak do stroje Primoco UAV One 150 integrovala nový radar se syntetickou aperturou (SAR) od americké společnosti Imsar. V této konfiguraci je stroj určen primárně pro vojenské zákazníky a nabízí velmi zajímavé možnosti průzkumu a detekce, které v současné době poskytují jen velmi nákladná pilotovaná letadla od izraelských a amerických společností.

Během roku 2020 byl navíc dokončen vývoj produkční verze letadla Primoco UAV One 150. Ta prošla několika změnami, včetně instalace nového typu podvozku schopného lépe zvládat operace z méně kvalitních drah, redesignu elektroinstalace za účelem snížení požadavků na údržbu a zvýšení bezpečnosti, úpravy leteckého softwaru, ale hlavně integrace nových špičkových senzorů. „Výsledná konfigurace, která je nyní nabízena zákazníkům, vylepšuje celou řadu parametrů stroje, včetně vytrvalosti letu, která vzrostla na více než 15 hodin,“ popisuje Semetkovský s odkazem na rekordní let z 16. dubna 2020. Tehdy z továrního letiště v Písku – Krašovicích odstartoval stroj k nepřetržitému letu v délce 15 hodin a tří minut. Celkově urazil 1650 kilometrů s průměrnou spotřebou paliva 2,2 litru na hodinu letu. Stanovil tak nejen český vytrvalostní rekord, ale dosáhl i světového prvenství v dané váhové kategorii.

Že patří ke světové technologické špičce pak český výrobce potvrdil také loni v červnu, kdy na vzdálenost 9700 kilometrů z České republiky předvedl zákazníkům v Malajsii dálkově ovládaný operační let. Na místě byli pouze představitelé zákazníka, kteří tvořili bezpečnostní zálohu. Na dálku se podařilo s pomocí tamních techniků provést také všechny údržbové práce.

Výhled do budoucna a novinky na poli akcií

Zároveň s výsledky hospodaření za rok 2020 společnost Primoco UAV také oznámila, že zvažuje emisi 500 000 kusů nových akcií nad rámec stávajícího počtu 4,34 milionu kusů. Prostředky získané prodejem cenných papírů by následně využila na přípravu související výstavby nového výrobního závodu a vývoje nových technologií. „Primoco se díky novým investicím posune dál na cestě mezi špičkové globální výrobce bezpilotních letadel se sídlem v České republice. Rád bych zdůraznil, že Primoco vyvíjí a vyrábí drtivou část komponent, včetně spalovacího motoru a je zcela samostatný a nezávislý na dodavatelích,“ říká Semetkovský.

Kromě toho došlo ke dni 1. 3. 2021 na pražské burze ke snížení objemu minimálně obchodovatelného množství (lotu) akcií Primoco UAV SE z 500 kusů na 100 kusů. Cenné papíry společnosti, jejichž aktuální tržní cena činí 240 Kč za kus tak budou podle Semetkovského dostupnější i menším investorům.

Výhled společnosti Primoco UAV na rok 2021 je navzdory pokračující pandemii covid-19 příznivý. „Jednáme o smlouvách na dodání 67 kusů bezpilotních letounů pro 16 nových zákazníků v celkové hodnotě více než jedné miliardy korun. Do konce letošního roku počítáme se zdvojnásobením výroby a k podpoře této expanze jsme již začali s náborem nových zaměstnanců,“ uvedl Semetkovský s tím, že ve fázi počátečního jednání je dalších 45 nových prodejních kontraktů, kde jsou zákazníci vysoce spokojeni s možnostmi využití bezpilotních letadel vyráběných v pražském Radotíně.

Také výhled za horizont roku 2021 ukazuje na rozšiřující se možnosti růstu Primoco UAV. Například výzkumná společnost Macrosource Media očekává, že celosvětový prodej civilních bezpilotních prostředků vzroste v roce 2026 na 11,8 miliardy dolarů ze současných 2,8 miliardy dolarů. Ačkoli na světě působí přes tisíc výrobců dronů a bezpilotních prostředků, hlavní konkurenci pro Primoco UAV představuje vzhledem ke kategorii, výbavě a vlastnostech jejích strojů jen zhruba desítka z nich.

Primoco UAV SE a Norwegian Special Mission zahájily testy kalibračního systému NAVAID pro bezpilotní letadla



Primoco UAV a Norwegian Special Mission (NSM), poskytovatel letištních kalibračních řešení, představili zcela nový a vysoce inovativní kalibrační systém NAVAID určený pro bezpilotní letadla Primoco UAV One 150 s využitím UNIFIS 1000 společnosti NSM, uvedla dnes společnost Primoco v samostatné zprávě. Předběžná analýza naznačuje, že systém je vhodný pro kontrolu, kalibraci a vyhodnocení nejrůznějších letištních navigačních zařízení, jako jsou ILS/VOR/DME/TACAN/COM, a také vizuálních systémů, jako je PAPI/VASI. Systém je určen pro bezpilotní letadla Primoco UAV One 150, která využívají řešení UNIFIS 1000 a osvědčenou technologii přijímače a antény, jež je běžná v konvenčních inspekčních letadlech. To je v oboru čistá novinka.