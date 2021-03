Bloomberg: Doprava vakcín představuje bezpečnostní výzvu jako v bondovce

V nadcházejících měsících zamíří miliardy dávek vakcín proti koronaviru kamiony, letadly, loděmi a vlaky do nemocnic, klinik a lékáren po celém světě. U nákladů za desítky miliard dolarů (a některými jednotlivými zásilkami až za 70 milionů dolarů) je jedna věc jistá: Podvodníci se pokusí část z nich ukrást. Pro dopravce představuje doprava vakcín „největší bezpečnostní výzvu za generaci“, říká Thorsten Neumann, výkonný ředitel evropské pobočky Asociace pro ochranu přepravovaných aktiv (TAPA), což je průmyslová skupina zastupující společnosti přepravující vzácné zboží.

Interpol v prosinci vydal oranžové upozornění, že očekává dramatický nárůst ozbrojených loupeží přepravovaných vakcín, jakož i vandalismu ze strany proti-vakcínových militantních aktivistů. A pokud mohou být vodítkem dnešní vysoce ziskové černé trhy s léky na léčbu, řekněme, rakoviny a artritidy, bude pro zloděje relativně snadné tuto kořist rozprodat. Na dark webu se vakcíny proti Covid-19 neznámého původu a pravosti prodávají již za 200 dolarů za dávku.

To podnítilo nákladní společnosti k adaptaci scénáře vyvinutého k boji proti každoročním krádežím ve výši 40 miliard dolarů u přepravovaného zboží, jako jsou 5G sluchátka, tenisky za 500 dolarů a kabelky za 5 000 dolarů, s využitím všech možných metod od větší pracovní síly až po nový digitální spycraft hodný agenta 007.

Pandemie již vyvolala vzestup krádeží souvisejících produktů. Minulý rok byly z leteckého zařízení v Keni odebrány miliony dýchacích masek, z kontejneru na Floridě zase lékařské rukavice a bylo ukradeno téměř 200 respirátorů směřujících do Kolumbie. Dokonce i toaletní papír byl cílem útoků: Na vrcholu nákupního šílenství v loňském roce jej bylo z britských přívěsů odcizeno 130 000 rolí.

Nizozemská přepravní společnost H. Essers, která často přepravuje citlivý náklad, jako je hotovost a výtvarné umění, vybrala ze svých 600 zaměstnanců ty nejzkušenější řidiče, kteří budou z výrobny v Belgii dopravovat dávky vakcíny Pfizer-BioNTech proti Covid-19 po celé Evropě. Přestože vybraných 250 řidičů, kteří tyto zásilky budou rozvážet, pracovalo u Essersu v průměru deset let, budou všichni z nich podrobeni zvýšeným kontrolám. Dveře na jejich nákladních vozech budou mít digitální zámky, které lze otevřít pouze na dálku, a řidiči podstoupí další školení, jak reagovat na jakýkoli útok na náklad s vakcínami, ačkoli společnost odmítá poskytnout podrobnosti.

"Z hlediska bezpečnosti je to opravdu nejvyšší úroveň," říká Ron Van Holland, manažer Essers, který dohlíží na bezpečnostní opatření. Každý nákladní vůz „je trezorem na kolech“.

Robert Coyle, který dohlíží na přepravu zdravotnických produktů pro švýcarského logistického giganta Kuehne + Nagel, říká, že nákladní vozy přepravující vakcíny od Moderny a Sinovacu a palety lahviček, nejsou pro zvýšení bezpečnosti označeny. Na některých místech je bude doprovázet ozbrojená stráž a budou mít sledovací technologii, aby je mohli nepřetržitě sledovat dva tucty zaměstnanců „prémiového“ Covid-19 týmu.

„Monitorují každou zásilku a v případě problémů komunikují se zákazníky,“ říká Coyle. "Víme, pokud se dveře otevřou, víme, kdy se vůz zastaví, víme, na jak dlouho má vůz zastavit na přestávku, a pokud to překročí, upozorníme řidiče a naše týmy."

Aircargo Transport GmbH, německý nákladní dopravce, který se specializuje na zboží vysoké hodnoty, vybavil za 300 000 USD za vozidlo tucet nákladních vozidel Mercedes a Scania k přepravě vakcín. Nákladní dveře vybavil alarmem s hlučností 90 decibelů, který se aktivuje při jejich vypáčení. Řidič má na ovládacím panelu tísňové tlačítko, které upozorní velitelství na jakékoli nebezpečí, a pokud dojde k únosu nákladního vozu, může vypínačem deaktivovat motor.

Dodávky požívají vysokou úroveň fyzického zabezpečení se zastávkami povolenými pouze na předem schválených místech. Konvoje s vakcínami v hodnotě více než 10 milionů dolarů budou pravděpodobně doprovázeny policejním doprovodem. A všechny zásilky budou sledovány automobilem se dvěma strážníky v civilu pro případ, že by se násilníci pokusili výbuchem otevřít zadní dveře a ukrást náklad, zatímco se kamion bude řítit po dálnici - to je technika upřednostňovaná východoevropskými gangy, která „zní trochu jako James Bond“, uvádí Horst Boedicker, manažer společnosti Aircargo Transport.

Uvnitř nákladních vozidel budou bedny s dávkami vakcín vybaveny bezdrátovými senzory, které přenášejí změny teploty, světla a lokace, aby je bylo možné sledovat v případě odcizení, a zaručit integritu chladicích systémů potřebných k udržení jejich čerstvosti. I přes tyto ochrany by dokonce i sebemenší neoprávněná manipulace mohla celou várku zničit - což znamená, že je důležité zastavit nejen skutečné krádeže, ale také jakékoli pokusy, které ohrožují integritu nákladu, říká Mike Yarwood, který vede oddělení prevence ztrát v poradenské firmě TT Club.

"Pokud by někdo vnikl do přívěsu a ukradl dva notebooky z 10 000 přepravovaných, zbylých 9 998 by bylo naprosto v pořádku," říká Yarwood. "Ale jakékoli přerušení dodavatelského řetězce s vakcínami znamená, že budou muset být pravděpodobně zničeny. To klade na ochranu těchto zásilek úplně jinou dynamiku.“

Zdroj: Bloomberg