Jaká je relevance šedesátých let pro současnou ekonomickou situaci?

Niall Ferguson z Hoover Institution se na Bloomberg Markets zamýšlel nad historickým obdobím, kdy inflace v USA dosáhla vysokých hodnot. Podle jeho názoru šlo o výsledek doby, kdy se vlády snažily o snížení chudoby v zemi. Tato doba byla delší a její počátky lze nalézt již v období takzvané Nové dohody. Současná situace je specifická v tom, že do ekonomiky míří hodně peněz relativně k tomu, jaké jsou v ní produkční kapacity. Jinak řečeno, rozpočtové deficity by měly být vysoké, a to v době, kdy dluhy federální vlády dosahují nejvyšších úrovní od druhé světové války. Co to znamená pro inflaci?