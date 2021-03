Meziroční růst cen v USA byl v únoru nejprudší za poslední rok

Spotřebitelské ceny ve Spojených státech se v únoru meziročně zvýšily o 1,7 procenta. To představuje nejsilnější růst za poslední rok. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo práce.



Meziměsíční růst cen zrychlil na 0,4 procenta z lednových 0,3 procenta. Meziměsíční i meziroční vývoj tak byl v souladu s očekáváním analytiků dotazovaných agenturou Reuters.



V lednu se spotřebitelské ceny v USA meziročně zvýšily o 1,4 procenta. Americká centrální banka (Fed) na lednovém zasedání podle očekávání nechala svoji základní úrokovou sazbu téměř na nule.



Úroky by podle banky měly zůstat blízko nule, dokud inflace nedosáhne jejího dvouprocentního cíle a nebude se předpokládat, že tam zůstane. Další zasedání centrální banky se bude konat příští týden.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:06 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2156 0.0872 26.2558 26.1623 CZK/USD 22.0105 -0.0136 22.1005 22.0085 HUF/EUR 366.8400 0.0191 367.8183 366.2500 PLN/EUR 4.5708 -0.0831 4.5798 4.5643

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7498 0.2121 7.7536 7.7279 JPY/EUR 129.1560 -0.0043 129.4290 128.7950 JPY/USD 108.4325 -0.0839 108.9250 108.4060

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8561 -0.0630 0.8578 0.8549 CHF/EUR 1.1062 0.2043 1.1080 1.1029 NOK/EUR 10.0609 -0.2011 10.1054 10.0510 SEK/EUR 10.1207 0.0059 10.1459 10.1043 USD/EUR 1.1911 0.0807 1.1915 1.1869

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2933 -0.1940 1.3041 1.2928 CAD/USD 1.2628 -0.0649 1.2684 1.2624