Summers: Jak se vyhnout vysoké inflaci

Co musí Fed udělat, aby se vyhnul chybám z šedesátých a sedmdesátých let, které vedly k vysoké inflaci? Na tuto otázku odpovídal pravidelný host Bloomberg Finance a bývalý ministr financí americké vlády Larry Summers. Podle něj šedesátá a sedmdesátá léta představují významné období, které následně formovalo pohled na makroekonomický vývoj v hospodářství a v politice. A Fed se bude muset vyhnout tomu, aby každý měsíc poukazoval na nějaký nový faktor, který tentokrát drží inflaci nahoře s tím, že jde o faktor přechodný.



Summers míní, že americká centrální banka by se měla držet svých makroekonomických cílů a ekonom je podle svých slov nervózní ve chvíli, kdy slyší i o jiných cílech. Tedy o tom, že Fed chce dosáhnout určité zaměstnanosti u určitých skupin lidí. To totiž centrální banka nemůže přímo ovlivnit, protože jde o problémy, na které působí fungování trhu práce a další specifické faktory. Fed by tak měl být připraven jednat i v případě, že to někde „způsobí bolest“ a neměl by se přehnaně spoléhat na ukotvená inflační očekávání. „Čím více budou věřit, že inflace je pod kontrolou, o to více bude mimo kontrolu,“ dodal Summers.



Jak ale poznat, které faktory by inflaci skutečně zvedaly jen přechodně, a je tudíž kontraproduktivní v takovém případě utahovat monetární politiku? Ekonom odpověděl, že na to má Fed stovky ekonomů a šéf Fedu má pravdu například v tom, že inflace se zvedne už jen díky tomu, že ceny budou srovnávány s nízkou bází minulého roku. K tomu je pravda, že i dění v některých sektorech působí dezinflačně. Summers ovšem míní, že počátek každé velké inflace byl v tom, že centrální banka mávala nad vyšší inflací rukou s tím, že její příčinou jsou přechodné faktory. A nakonec se další a další přechodné faktory změní ve faktor dlouhodobý.



Summers byl tázán i na to, jak by měly probíhat investice do infrastruktury, o kterých se nyní v USA intenzivně diskutuje. Podle něj je pravda, že tyto investice jsou velmi potřebné, počínaje mosty a silnicemi a konče energetickou infrastrukturou. Jak ale rozhodnout, které projekty nejvíce zvýší produktivitu? Ekonom míní, že některé projekty budou mít velkou „společenskou návratnost“, jiné se zaměřují na snížení emisí, další budou mít odlišné přínosy.



Ekonom hovořil i o tom, že sedí v čele společnosti, která nyní spadá do skupiny SPAC. Jde o firmy, které nemají vlastní podnikání a vstupují na akciový trh s účelem koupit jinou společnost, které tím umožní dostat se na trh „zadními vrátky. Někdy se v této souvislosti hovoří o „SPAC mánii“ a Bloomberg ukázal následující graf vývoje počtu těchto společností na trhu:





Summers již několik let sedí ve vedení společnosti Staes Title, která se dostala na trh popsaným způsobem. Ekonom tvrdí, že konečným cílem jeho firmy je úplně změnit proces nákupu nemovitosti, využívat by k tomu měla i umělou inteligenci. Ekonom hovoří o obrovské příležitosti s tím, že proces nákupu by měl být příjemnou a rychlou záležitostí.



Na závěr rozhovoru byl Summers tázán, zda by měl být Jay Powell znovu potvrzen ve své funkci. Podle ekonoma určitě ano, protože současný šéf Fedu odvádí dobrou práci.



Zdroj: Bloomberg Markets



