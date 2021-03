Natixis: Jak by vypadal návrat do inflačních sedmdesátých let?

Co by se muselo stát, aby se vyspělé země dostaly do podobné situace jako v sedmdesátých letech minulého století? Podle francouzské investiční banky Natixis šlo o situaci značně rozdílnou od té současné a mimo jiné by musel nastat značný posun ve vyjednávací síle zaměstnanců. A následně v jejich podílu na celkových příjmech společnosti. Jaké by byly další podmínky návratu do sedmdesátek?



Ekonomové banky míní, že inflaci ve zmíněné době zvedal konflikt ohledně rozdělení příjmů ve společnosti a zmíněná vysoká vyjednávací síla zaměstnanců. K tomu se přidávala snaha firem o udržení ziskovosti, což tlačilo nahoru prodejní ceny a inflaci. Následující graf popisuje vývoj podílu zisků na produktu. Ten soustavně roste. Zatímco nyní dosahuje asi 11 %, v sedmdesátých letech se pohyboval většinou znatelně pod 8 %:





Dalším významným faktorem byla v sedmdesátých letech řada „úzkých hrdel“ ve výrobních vertikálách a ceny komodit se pohybovaly vysoko. Vše se začalo znatelně měnit od poloviny osmdesátých let – klesala vyjednávací síla zaměstnanců, ceny komodit, zvyšovala se produktivita, trh práce fungoval efektivněji. To se projevovalo snižování inflačních tlaků a tomuto procesu následně výrazně pomohl i vstup nízkonákladových rozvíjejících se ekonomik do světového obchodu a výrobních vertikál.

Jaká je tedy pravděpodobnost návratu sedmdesátých let? Natixis tvrdí, že poroste tlak na růst mezd, a to zejména u nejnižších příjmových skupin. Ten bude dán rostoucí příjmovou nerovností, ke které přispívají i vysoké ceny investičních aktiv. Po pandemii se také firmy budou více snažit o zvyšování cen, aby si udržely ziskovost. Natixis míní, že pozorovat můžeme opět i některá úzká hrdla ve výrobě, například u polovodičů nebo na trhu práce u lidí se znalostmi v oblasti nových technologií.



V neposlední řadě dochází opět k růstu cen komodit. A Natixis poukazuje i na to, že podíl rozvíjejících se zemí na světovém obchodu se již stabilizuje. Světová ekonomika by se tak podle banky mohla skutečně změnit od toho, na co jsme byli zvyklí od počátku osmdesátých let.



Zdroj: Natixis