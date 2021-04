Rozbřesk: Vrátí se na trhy strach z inflace? Otázka která trápí i českou korunu

Čeká nás týden plný čísel. V centru dění budou opět pandemická čísla. Trhy budou zajímat také nové statistky z USA ukazující na pravděpodobné oživení v maloobchodu a průmyslu. A investoři již vyhlížejí začátek americké výsledkové sezóny.

Na jednu stranu vidíme, že domácí přírůstky nakažených klesají, v evropském a světovém srovnání je to však spíše rarita. V rámci Evropy výrazně zrychlily přírůstky nově nakažených, zejména ve Francii, v Maďarsku a v Polsku. Situace se ale dál horší také v největší evropské ekonomice v Německu. Není to však nic proti tomu, jak výrazně rostou počty počty nově nakažených v některých zemích Latinské Ameriky a v Indii. Globálně se tudíž nákaza (mimo Čínu) šíří nejrychleji od poloviny ledna. Dobrou zprávou pro světovou ekonomiku však bezesporu je, že se trend zatím nijak dramaticky nezhoršuje v USA ani ve Velké Británii, kde dochází v tomto týdnu k rozvolňování maloobchodu.

Právě čísla z USA v tomto týdnu budou pro trhy nejvíce zajímavá. Dosavadní statistiky v čele s výsledky z trhu práce ukázala poměrně jasně, že Spojené státy jsou před Evropou v oživení jasně napřed. A v tomto týdnu by to měl potvrdit silný březnový maloobchod i průmysl. Současně s tím trhy mohou pozitivně reagovat na rozjezd americké výsledkové sezóny - reportovat bude řada velkých jmen v čele s bankami (JPMorgan, Goldman Sachs). Na druhou stranu některé investory může vystrašit březnový nárůst inflace na 2,5 % (i když popravdě již trochu očekávaný). Akciím se v posledních dvou týdnech dařilo i proto, že na dluhopisových trzích se zmírnil strach z inflace a americký desetiletý výnosy nehledě na dobrá čísla z reálné ekonomiky zastavil svůj raketový nárůst (od začátku roku se vyšplhal z blízkosti 1,00% až do kolí 1,80%).



Větší klid na globálních dluhopisových trzích pomohl ke stabilizaci na řadě rozvíjejících se trhů a lepší nálada se přelila i na českou korunu, která se v průběhu uplynulého týdne obchodovala již pod 26,00 EUR/CZK. Co však dokáže udělat strach z inflace předvedly v pátek názorně vyšší americké výrobní ceny, které poslaly vzhůru po delší době opět vzhůru americké výnosy. A koruna se v důsledku toho rychle vrátila do blízkosti 26,00 EUR/CZK.



TRHY

Koruna

Česká koruna se s růstem amerických výnosů vrátila zpět do blízkosti 26,00 EUR/CZK. V tomto týdnu může být pro korunu, stejně jako pro většinu rozvíjejících se trhů kritické, jak moc vrátí americká čísla do hry strach z inflace. Pokud nedojde na opětovný rychlý růst amerických výnosů, může se česká koruna pokusit o návrat zpět pod 26,00 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Eurodolar se na začátku týdne obchoduje hladinou 1,19 a tentokrát ignoruje čerstvé výroky šéfa americké centrální banky. Jay Powell totiž o víkendu optimisticky prohlásil, že americká ekonomika se nachází v inflexním bodě a její růst bude dále akcelerovat. Trh by nicméně v nejbližší budoucnosti zajímat spíše inflační data - konkrétně americká inflace za březen, jež bude zveřejněna zítra odpoledne (očekává se přitom zrychlení na 2,5 %).



Polský zlotý musel být ve střehu v pátek odpoledne, kdy měl tiskovou konferenci prezident NBP Glapinski (v návaznosti na středeční zasedání Výboru pro měnovou politiku). Glapinského slova zlotému nepochybně prospěla, když šéf NBP uvedl, že se měnový kurz nachází z pohledu centrální banky v komfortní zóně a není tedy třeba aktuálně intervenovat (proti kurzu PLN). Nad hladinou EUR/PLN 4,50 tedy NBP určitě intervenovat nebude, což ovšem bylo patrné i z vyjádření centrálních bankéřů již na přelomu roku. Na současných bude zlotý spíše ve vleku jiných faktorů: pohybů amerických (a eurových) sazeb či vývoje epidemie v Polsku, přičemž tento týden (resp. zítra) může do hry vstoupit i další rozhodnutí ústavního soudu o hypotékách v cizích měnách.



Ropa a zlato

Cena zlata na konci minulého týdne klesla o 0,8 % k 1742 USD za unci, barel ropy WTI zakončil o 0,4 % níže při 59,36 USD.