Evropa přešlapuje nerozhodně na místě, čínská data směr neukázala

Výrobní inflace v Číně dosáhla v květnu vysokých 9 procent, přičemž se čekalo zrychlení z 6,8 jen na 8,5 pct. Spolu se svou produkcí tak bude Čína do světa v nejbližší době vyvážet také o něco vyšší cenové tlaky. Jak se to projeví v cenách spotřebitelských, závisí na řadě dalších faktorů. Konkrétně v Číně jsou spotřebitelské ceny meziročně jen o 1,3 pct výš a inflace tak za květen zaostala za odhady. Toto číslo bude mezi investory tlumit obavy z promítání cenových tlaků z nákladové strany. Na inflační data z USA si počkáme do zítřka.

Asijské akciové trhy nenabraly ani po datech jasný směr a podobné je to dopoledne v Evropě: DAX u nuly, FTSE 100 půl procenta v záporu, CAC 40 nebo AEX mírně v plusu. Na druhou stranu dluhopisy směr mají a jejich ceny v posledních dnech rostou. Značně k tomu přispívají klesající inflační očekávání. Zároveň to vypadá, že sílí přesvědčení, že Fed na nastavení politiky ještě sahat nebude, přestože o takové možnosti postupně začne víc debatovat. Argumentem je trh práce, který potřebuje ještě čas na nápravu. Pokud ale má být měkčí politika Fedu a zároveň klesat inflace, trh nám možná dává najevo, že se jeho předpoklady o ekonomickém oživení posouvají k horšímu. Více ovšem napoví reakce na zítřejší inflační čísla.

Eurodolar zůstává v klidu, momentálně u 1,2185. Zatímco železná ruda či ropa dnes míří vzhůru, zlato naopak lehce ztrácí i přes pokles reálných výnosů v USA. Koruna na hlavních párech lehce posiluje. Kryptoměny se po propadu odrážejí dopoledne nahoru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:59 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3973 -0.0983 25.4488 25.3890 CZK/USD 20.8405 -0.2131 20.8980 20.8305 HUF/EUR 346.9862 -0.4201 348.7500 346.9009 PLN/EUR 4.4527 -0.2941 4.4653 4.4524

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7861 -0.3597 7.7951 7.7825 JPY/EUR 133.4250 0.0949 133.4604 133.2049 JPY/USD 109.4760 0.7446 109.5040 109.3170

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8592 -0.1371 0.8608 0.8589 CHF/EUR 1.0922 0.0825 1.0930 1.0914 NOK/EUR 10.0720 0.1465 10.0769 10.0522 SEK/EUR 10.0732 -0.0156 10.0921 10.0597 USD/EUR 1.2188 0.1179 1.2192 1.2171

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2908 -0.1291 1.2933 1.2898 CAD/USD 1.2088 -0.2204 1.2120 1.2084