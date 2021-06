Rozbřesk: Nákupní boom se zatím v ČR nekoná, koruna dál těží z příznivého sentimentu

Série příznivých čísel z domácí ekonomiky pokračovala i včera, kdy byly zveřejněny dubnové statistiky maloobchodu. Tržby obchodníků se tentokrát meziměsíčně zvýšily 0,7 %, což nevypadá s ohledem na rozvolňování nijak dramaticky. Po odstranění restrikcí rostly tržby především v obchodech s oblečením a obuví (oproti březnu o 47,1 %) a rychlejší růst zaznamenaly i obchody se zbožím pro volný čas či elektronikou. Na druhé straně slabší byly tentokrát prodeje potravin. V každém případě o nákupní boomu zatím tuzemská čísla nevypovídají.

Možná kdybychom se nechali unést meziročními čísly, tak bychom mohli mluvit o nákupní horečce. Třeba již zmíněným obchodům s oblečením a obuví se tentokrát tržby reálně zvýšily o více než 77 % nebo obchodům s elektronikou o více než třetinu. Nicméně za takto vysokými nárůsty – podobně jako třeba v případě statistik z průmyslu zveřejněných v pondělí – musíme hledat především nízký srovnávací základ z doby prvního loňského lockdownu. A proto bude po celý druhý kvartál vhodnější sledovat spíše meziměsíční hodnoty, srovnávat se s loňským únorem nebo třeba s rokem před kovidem. V případě obchodu se pak ukáže, že jsou tržby reálně stále 2,5 % pod úrovní dubna 2019, což o vysoké poptávce zatím nevypovídá. Více však bude jasné až z čísel za květen, kdy došlo k uvolnění restrikcí ve zbývající části maloobchodu a kdy se ukáže, zda lidé skutečně začínají realizovat odloženou poptávku nebo se odklánět od internetových obchodů a vracejí se do kamenných prodejen.



Včera nedošlo pouze na čísla z maloobchodu, ale i na statistiky z celých služeb. V dubnu se jejich tržby zvýšily o 1,3 %, a to především díky vyšším výkonům u informačních a telekomunikačních služeb. Drobný náznak zlepšení oproti březnu je vidět i u restaurací nebo cestovních kanceláří, avšak ve srovnání s dobou předkovidovou byly stále ještě v hlubokém útlumu. Není to vlastně ani nijak překvapivé s ohledem na restrikce, které třeba v případě restaurací padly až na konci května. Jak je to s oživením v této části služeb proto bude jasné až z červnových čísel. Do té doby půjde spíše jen o dílčí informace a spekulace, z nichž se celkový obrázek situace v této části služeb bude skládat jen těžko. V každém případě však budoucí růst akceleruje nepochybně i oblast HORECA. Ale nakonec nejsou jen poražení, protože lepší výsledky než v roce 2019 mají i nadále informační služby, telekomunikace a zejména pak poštovní a kurýrní služby vezoucí se na vlně internetových obchodů.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna v průběhu včerejšího obchodování opět úspěšně testovala hranici 25,40 EUR/CZK, nicméně odpoledne se opět vrátila těsně nad ní. Koruna se těší z pozitivního sentimentu na zahraničních trzích i čísel z domácí ekonomiky, díky nimž může centrální banka zahájit cyklus zvyšování úrokových sazeb, který povede k dalšímu rozšiřování úrokového diferenciálu. Pozitivní sentiment se odráží i na dluhopisovém trhu, který dnes čekají další tři emise státních bondů se splatností deset až devatenáct let. Celkem bude MF nabízet papíry v hodnotě 12 mld. korun.



Zahraniční forex

Na eurodolarovém trhu panuje nuda s tím, že ani dnešek na tom nemusí nic změnit. Teprve zítra zasedání ECB a vysoká americká inflace za květen by mohly přinést větší volatilitu.



Ve střehu dnes musí být maďarský forint, neboť statistický úřad bude publikovat květnovou inflaci. Ta bude zřejmě opět velmi vysoká (přes 5 %) a měla by tak zacementovat očekávání, že MNB na svém zasedání 22. června zvýší oficiální úrokovou sazbu (podle našeho odhadu o 15 bazických bodů).



Akcie

Americké akciové trhy uzavřely včerejší obchodní seanci v mírném zisku, případně na úrovni pondělního závěru. Index S&P 500 přidal 0,02 % na hladinu 4 227 bodů a pohybuje se tak v těsné blízkosti svých historických maxim, které překonal naposledy v květnu (7.5. dosáhl 4 238,04 bodu). Dařilo se akciím leteckých společností, které zamířily vzhůru po uvolnění doporučení týkající se cestování. Výsledkem byl růst Southwest Airlines o 1,1 % a United Airlines o 0,8 %. Delta pak posílila o 2,1 %. Mírný růst si připsal Boeing. Své zisky naopak neudržela Tesla, která zakončila přibližně půl procenta v záporu. Pod tlak se dostal Micron, jehož akcie propadly o 4,2 %. Index Dow Jones zůstal s červenou nulou beze změny, když S&P 500 mírně posílil a Nasdaq přidal 0,3 %.