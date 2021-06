Investoři vyhodnocují cenové tlaky a vyčkávají na zítřejší inflaci v USA. Futures jsou smíšené

Investoři stále vyhodnocují cenové tlaky, které by mohly poskytnout vodítko ohledně výhledu na další stimuly k zotavení během pandemie, a napjatě očekávají zítřejší data o spotřebitelských cenách v USA. Evropské i americké futures se pohybují smíšeně.

Futures na evropské akciové indexy ukazují na nejasný začátek obchodování v Evropě. Futures na Euro Stoxx 50 se pohybují okolo nuly, na FTSE 100 klesají na -0,3 %, na CAC 40 rostou na 0,1 % a na DAX zamířily do červených -0,1 %.

Úředníci Velké Británie a Evropské unie se dnes setkají ve snaze zmírnit konflikt ohledně Severního Irska. Je možné, že se tento konflikt přelije i do summitu G-7, který se koná v tomto týdnu. Nejvyšší britský poradce pro brexit, David Frost, se má summitu G-7 zúčastnit. Jednání přicházejí poté, co EU tento týden hrozila „rychlými“ a „tvrdými“ kroky, pokud by Velká Británie znovu porušila podmínky dohody o brexitu týkající se Severního Irska.

USA a EU podpoří další tlak na vyšetřování původu Covidu-19. Dvojice doufá, že tento závazek přijme na summitu koncem tohoto měsíce. Tento krok následuje po výzvě USA, aby Čína a několik dalších zemí byly transparentnější a umožnily lepší přístup, aby bylo možné posoudit zdroj viru.

EU a USA se na summitu příští týden rovněž chtějí zavázat k ukončení obchodních bitev mezi sebou, včetně zrušení cel na ocel a hliník a ukončení sporu o výrobcích letadel Airbus a .

Americké ministerstvo zahraničí uvolnilo svá cestovní varování pro řadu zemí po celém světě, včetně Francie a Německa. To může zmírnit letecká omezení pro lidi, kteří chtějí cestovat do zámoří. Američtí představitelé zdravotnictví mezitím urgují na očkování kvůli potenciálně škodlivější variantě Delta, která se stala dominantním kmenem Covidu-19 ve Velké Británii.

Bitcoin je tento týden nadále pod tlakem, přičemž stratégové varují před dalšími poklesy a trvdí, že by se mohl znovu podívat na cenovku 20 000 dolarů za token. Jsou tu také varování před technickým zhroucením. Americký komisař pro interní daňové služby Charles Rettig vyzval k větší autoritě pro dohled nad kryptoměnovým sektorem, což je další vývoj, který pravděpodobně přispěje k regulaci.





