EU a USA na cestě k ukončení nevyřešených obchodní sporů

Představitelé Evropské unie a americký prezident Joe Biden se příští týden zavážou, že ukončí dosud nevyřešené obchodní spory a že do konce roku odstraní cla související s konfliktem ohledně oceli a hliníku. Informovala o tom včera agentura Bloomberg s odvoláním na návrh závěrů summitu EU a USA, který se uskuteční 15. června v Bruselu.



Podle návrhu, který se nicméně ještě může změnit, by měli účastníci summitu mimo jiné slíbit, že v červenci naleznou řešení sporu ohledně subvencování výroby letadel. Obě strany se již dříve dohodly, že do července pozastaví výběr cel, která na sebe v souvislosti s tímto sporem vzájemně uvalily.



Návrh rovněž uvádí, že strany budou pracovat na odstranění cel ve sporu ohledně oceli a hliníku před 1. prosincem. Spojené státy v roce 2018 zavedly cla na dovoz těchto kovů z EU. Ta následně uvalila odvetná cla na vybrané zboží z USA, například na motocykly Harley-Davison či džínsy Levi Strauss.



"Měli bychom konečně překonat pokračující spory," uvedl včera podle agentury Bloomberg německý ministr zahraničí Heiko Maas. Zároveň poukázal na pokroky při řešení sporů kolem subvencování letadel i kolem oceli a hliníku.