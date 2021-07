Čistý dluh firem letos vzroste výrazně méně než loni. Firma začnou utrácet čast úspor z pandemie, odhaduje Janus Henderson

Čistý dluh firem po celém světě v letošním roce vzroste asi o 600 miliard USD (13 bilionů Kč), což bude výrazně méně než loni. Firmy totiž začnou utrácet část hotovosti nahromaděné v době pandemie. Vyplývá to ze studie investiční společnosti Janus Henderson. Loni si firmy půjčily rekordních 1,3 bilionu dolarů, k utrácení však přistupovaly opatrně, takže jim zůstalo v hotovosti přibližně 5,2 bilionu USD.



Celkový dluh firem za finanční rok 2020 se zvýšil o 10,2 procenta na rekordních 13,5 bilionu USD. Čistý dluh, tedy celkový dluh minus hotovost, ale stoupl jenom nepatrně, a to na 8,3 bilionu USD.



Firmy se loni rekordně zadlužily, aby si vytvořily finanční polštář, když vlády uzavřely velkou část ekonomiky, aby omezily šíření koronaviru. Doposud s těmito finančními prostředky firmy nakládaly úsporně a letos se jim zatím dluhy příliš nezvýšily. Jakmile skončí pandemie, budou moci s touto hotovostí začít volně nakládat.



Spolu s nástupem ekonomického oživení se očekává, že firmy zvýší kapitálové výdaje, výplatu dividend a odkup svých akcií. Tento očekávaný nárůst způsobí zvýšení čistého dluhu firem do konce roku o 500 až 600 miliard USD na 8,8 až 8,9 bilionu USD.



Janus Henderson také upozornil, že zlepšení kvality úvěrů spolu s oživením ekonomiky a podpůrnou měnovou politikou nabízí navzdory výhledu vyšší inflace investiční příležitosti. Letos se daří zvláště dluhopisům s vyššími úroky, tzv. junk dluhopisům. Jsou totiž méně citlivé na pohyby základních úrokových sazeb.



Analytici Janus Henderson sázejí hlavně na oživení některých firem nazývaných "padlí andělé", tedy společností, které v době pandemie ztratily investiční rating. Zejména pak na potravinářské a nápojové společnosti, jako je Kraft Heinz, a také automobilky, jako je například .



Míra selhání, tedy podíl nesplácených úvěrů, má také zůstat nízká, možná nižší než jedno procento. V příštím roce pak stoupne jen mírně, i když některé sektory jsou zranitelné, mimo jiné aerolinky a firmy zaměřené na rekreaci, uvedla agentura Reuters.