Reflační sentiment na dluhopisech se rozpustil, výnosy zamířily dolů

Ekonomika se zotavuje z koronavirového šoku a rostoucí inflace je už příběhem včerejška. Reflační obchody se pomalu rozpouští, což se projevuje i na poklesu sazeb. Můžeme čekat, že výnosy ještě letos porostou?

V úterý šly výnosy amerických desetiletých státních dluhopisů dolů o 8 bazických bodů, což byl druhý letošní největší denní pokles. Tato rally ve středu zrychlila a výnosy klesly těsně pod 1,3 % na nejnižší úroveň za více než čtyři měsíce. Výnosy britských dluhopisů klesly na podobné minimum, zatímco výnosy německých bundů (u kterých to v květnu vypadalo, že se už dostanou nad 0 %), klesly na -0,3 %.

Jako vysvětlení se nabízí úbytek investorů, kteří sází na růst výnosů, slabší než očekávaná ekonomická data a obavy z mutací COVID-19. Vzkaz trhů se státními dluhopisy, který pozorně sledují tvůrci politik i investoři jako klíčový ukazatel ekonomických trendů, je jasný - ekonomický růst, zdá se, už dosáhl svého vrcholu a jakékoli oživení inflace bude pravděpodobně přechodné.

„Trhy upustily od myšlenky, že růst je silný a stejně tak i inflace, k tomu, že růst dosáhl svého vrcholu a že inflace je přechodná,“ řekl Guy Miller, hlavní tržní stratég v Insurance Group.

Tento zvrat na dluhopisových trzích neodpovídá zápisu amerického Fedu, který ukazuje jestřábím směrem a uspíšil tak očekávání možného zvyšování sazeb. Ale i přes tento posun Fed neočekává, že začne zvyšovat sazby až do roku 2023. A stejně jako ostatní významné centrální banky zdůraznil, že bude přehlížet jakýkoli krátkodobý růst cenových tlaků.

„S ohledem na fakta, kterým čelíte, změníte svůj názor - ekonomický růst není solidní a inflace se jen tak nezvýší,“ řekl Frederik Ducrozet, stratég Pictet Wealth Management.

Příval zpět do dluhopisů přichází v době, kdy data potvrzují názor, že ekonomický růst už dosáhl svého maxima. Úterní data ukázala, že aktivita sektoru služeb v USA v červnu rostla jen mírným tempem a ostře sledovaný ukazatel sentimentu německých investorů na červenec klesl více, než se očekávalo.

Rally na dluhopisech by způsobila ztráty mnoha obchodníkům s „krátkými“ pozicemi, a to by mnohé z nich donutilo tyto obchody zlikvidovat, čímž by se výnosy dluhopisů ještě snížily. Spousta investorů, včetně největšího světového správce aktiv , má vůči dluhopisům medvědí sentiment, přestože výnosy zaznamenaly od března stabilní pokles o 50 bazických bodů.

Vysvětlení tohoto poklesu se různí. Někteří uvádějí poptávku z Evropy a Japonska, kde jsou centrální banky jasně holubičí. Jiní poukazují na likviditu v americkém finančním systému, jak ministerstvo financí utrácí hotovost a Fed každý měsíc skupuje dluhopisy ve výši 120 miliard dolarů.

Dalším vysvětlením ale může být i to, že navzdory zdánlivě živému hospodářskému oživení mají dluhopisové trhy pochybnosti o výhledu. Pokles výnosů vedou reálné výpůjčními náklady, uvedli v komentáři analytici ING Bank. Desetileté americké reálné výnosy klesly na mínus 1 %, což je nejníže od února, zatímco německé reálné výnosy jsou na tříměsíčních minimech.

Březnové maximum na desetiletém americkém dluhopisu ve výši 1,77% by tak mohlo zůstat letošním rekordem, protože sázky na „reflaci“ podle Mike Sewella, manažera portfolia T. Rowe Price pomalu mizí. "Stále tu je určitý potenciál, aby se tyto obchody znovu zaktivovaly, ale to spíše až ve 3. nebo 4. čtvrtletí. Teď sice nejsou reflační obchody mrtvé, ale určitě hibernují," komentoval Sewell.

K nervozitě mohou přispívat ještě další dva faktory. Zaprvé Čína, druhá největší světová ekonomika, tento týden zveřejnila údaje ukazující na zpomalení růstu v sektoru služeb na 14měsíční minimum. A to podle některých analytiků ukazuje na to, jak se bude ekonomika vyvíjet.

Zadruhé, více zemí, včetně Číny, zaznamenává oživení počtu nových případů COVID-19 a rostou obavy z nových, potenciálně infekčnějších mutací. Delta, která nyní dominuje v mnoha zemích, včetně Spojených států, se snadněji přenáší než dřívější verze koronaviru. „Trhy mají na paměti, že pokud tu bude růst nakažených, tak vlády znovu přistoupí k lockdownu, což znamená pomalejší růst a také to, že jsme chyceni ve smyčce,“ řekl Charles Diebel, vedoucí dluhopisů u Mediolanum International Funds.

Zdroj: Reuters