Kapitulace skeptiků a chuť na akcie

Trh se bude pravděpodobně posouvat dál nahoru, nějaký výrazný skok se ale čekat nedá. Pro Yahoo Finance to uvedl hlavní investiční stratég společnosti Oppenheimer John Stoltzfus. Důvodem je „chuť na akcie“, která je nyní na trhu patrná a která je dána tím, že opadly obavy z většího růstu sazeb. Doposud se totiž podle stratéga někteří investoři drželi stranou právě kvůli těmto obavám, ale nyní „kapitulovali“.



Stoltzfus se domnívá, že sazby nahoru půjdou, protože na nabídkové straně ekonomiky se objevují určitá úzká hrdla a to zvedne inflaci. Nepůjde však o významné změny, i když následující rok až 18 měsíců bude panovat prostředí, které je pro akcie přívětivější než pro dluhopisy. Technologie jsou pak podle stratéga pro investory stále centrem dění i přesto, že tahounem růstu cen akcií se v poslední době staly hodnotové tituly. Ke konci by si totiž měly opět vést lépe technologie a finanční sektor, materiály a průmyslové podniky, tedy sektory více vychýlené směrem k hodnotě by za nimi měly zaostávat.



Stratég tedy nemá obavy z vyšších výnosů a inflace, důvodem je jeho očekávání „vysoce konkurenčního prostředí“, a to na globální úrovni, které by mělo bránit většímu růstu cen. Na Yahoo Finance o těchto tématech hovořil i Tony Dwyer z Canaccord Genuity. Ten míní, že problémy na trzích přicházely v minulosti ve chvíli, kdy panoval nedostatek likvidity, nyní jsme v situaci opačné. K tomu stratég dodal, že když trhy dosáhly v letech 2003 a 2009 svého dna, přišla silná rally, v následujícím roce se ale již začalo spekulovat o tom, že rostoucí ekonomika přinese utahování monetární politiky. Z těchto epizod se pak zdá, že akcie přestanou růst ve chvíli, kdy vyšší výnosy obligací negativně ovlivní finanční podmínky v ekonomice. Nyní jsme i v této oblasti v opačné situaci.



Dwyer následně hovořil o tom, že podle jeho názoru je dobré, když se stále více lidí zajímá o investice. Není ale reálné, že by drobní investoři dokázali hýbat trhy. Ukazuje to i vývoj posledních měsíců, který přinesl slabší dolar, vyšší výnosy obligací, ceny komodit a cyklických akcií. Jinak řečeno, jde o jedno obrovské makroekonomické téma točící se kolem reflace, kde drobní investoři nemají podstatnější vliv. Jiné to může být v určitých segmentech trhu. K tomu stratég dodal, že on sám se musel kdysi učit, „co je vlastně akcie.“ Tedy že nejde o nástroj pro spekulaci, ale o vlastnický podíl na společnosti. „A to se podle mě jednou naučí všichni,“ uzavřel Dwyer.



