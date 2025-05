Gundlach: Slábnoucí ekonomická aktivita, která ale nemusí přinést pokles výnosů dluhopisů

Jeffrey Gundlach stojí v čele investiční společnosti DoubleLine Capital a na CNBC hovořil o svém pohledu na dění na trzích a v ekonomice. Podle něj posun míry nezaměstnanosti nad dlouhodobější plovoucí průměry naznačuje na blížící se recesi, podobné signály může vysílat chování výnosové křivky.



Investor poukázal na to, že během současného cyklu snižování klíčových sazeb Fedu měly výnosy dlouhodobějších dluhopisů tendenci k růstu. A podle něj by ani slábnoucí ekonomická aktivita nemusela přinést pokles výnosů. Ty by mohly atypicky dál růst. Vývoj by tak byl z hlediska historických zkušeností překvapivý. V recesi jde dolar obvykle nahoru a výnosy obligací dolů, řekl expert s tím, že nyní by se směr mohl otočit kvůli vývoji vládního zadlužení a výši souvisejících úrokových nákladů.







Pokud by se situace nezměnila a výnosy dlouhodobějších dluhopisů by dál rostly i v prostředí slábnoucí ekonomické aktivity, mohla by podle experta přijít „exotická ekonomická politika“. Například tzv. management výnosové křivky, kdy centrální banka cílí nejen na krátkodobé sazby, ale snaží se ovlivnit i výnosy dlouhodobějších obligací. Touto cestou šlo po delší dobu Japonsko a jeho centrální banka BoJ. Negativním signálem je pak podle investora historicky hodně velký rozdíl v rizikových spreadech kvalitních korporátních dluhopisů a dluhopisů s nízkým ratingem.



Střednědobý výhled bude na trzích dán spíše averzí k riziku, popularitu zlata bude podporovat nejistota na geopolitické rovině, podobně působí vysoké vládní dluhy. U indexu S&P 500 se investor stále drží své teze, že otestuje 4500 bodů nebo dno jen mírně nad touto úrovní. Investiční horizont DoubleLine Capital je přitom podle jejího zástupce 18 měsíců až dva roky, jde o období, kdy se dá nejlépe predikovat další vývoj. Vývoj na trzích by podle Gundlacha mohlo ovlivnit i chování některých univerzit, které „mají hodně majetku, ale málo hotovosti.“



Harvard například během krátké doby vydal dvakrát dluhopisy „jen proto, aby financoval provoz.“ Univerzity by se tak mohly ve zvýšené míře snažit o prodej méně likvidních aktiv, což podle experta může souviset i se zmíněným rozšiřováním rizikových spreadů mezi kvalitními a málo kvalitními korporátními obligacemi. Opatrní by pak měli být běžní investoři v případě, že někdo uvádí na trh fondy, jejichž investice jsou zaměřené na nelikvidní aktiva „učená pro experty“.



Gundlach si myslí, že americká centrální banka kvůli vysoké nejistotě neví, jaký bude její další krok. Neví ani, na co v datech vlastně čeká, počítá s tím, že až se objeví významná informace, bude rozeznána a Fed na ni odpovídajícím způsobem zareaguje. Těžké je odhadovat i dopad cel na ekonomiku a cla. Gundlach si myslí, že cla zvednou inflaci ke konci roku ke 4 %, což samozřejmě není nijak blízko cíli Fedu ve výši 2 %.



Zdroj: CNBC