Centrální banky říkají: Tištění peněz zatím nekončí. Trhy to ale nekupují

Centrální banky po celém světě mluví jedním hlasem: Omezovat tištění peněz v brzké době neplánujeme, natož zvyšování úrokových sazeb. Trhy ale jako by jim to nevěřily, konstatuje v analýze agentura Reuters.



Výnosy amerických desetiletých dluhopisů vyrostly ve středu na roční maxima nad 1,4 % a ve čtvrtek se vyhouply dokonce na 1,6 %, přičemž nárůst byl největší za 11 měsíců. Nahoru to táhne i výpůjční náklady států v Evropě nebo Japonsku.

Úvahou v pozadí je teze, že navýšení rozpočtových výdajů v USA a otevírání ekonomik s proočkovaným obyvatelstvem přidá polínka do ohně globální inflace. Centrální banky by tak byly nuceny přistoupit k tomu, čemu se ve finančním slangu říká “taper”, tedy omezování stimulů dříve, než jak se nyní zhruba odhaduje.

Optimističtější prognóza doopravdy může vyšší výnosy opodstatnit. Co ale začalo trhy děsit, je náhlý vzestup reálných výnosů (v grafu níže příklad reálných a nominálních výnosů německého Bundu). Tato změna by mohla utáhnout finanční podmínky, odsát hotovost z akciových trhů a podkopat ekonomickou rekonvalescenci.

Něco takového znervózňuje i tvůrce měnové politiky. Řada z nich, od Jeromea Powella z Fedu, nejmocnějšího centrálního bankéře na světě, po novozélandského guvernéra Adriana Orra, vystoupila tento týden s ujištěním, že měnová politika zůstane po nějakou dobu uvolněná. Jenomže po letech tohoto ujišťování to vypadá, jako by házeli hrách na stěnu.

Powell ve středu před americkými kongresmany prohlásil, že může trvat přes tři roky, než se naplní inflační cíl americké centrální banky. Výnosy ale srazil jenom o pár bazických bodů.

Podle ING Bank trhy v cenách počítají s „rostoucí měrou přesvědčení“ o konci extrémně uvolněných měnově politických opatření. „Tržní důvěra v sílu amerického oživování je tak silná a rozšířená, že loďka o utahování už vyplula,“ napsali experti z této banky. K „taperingu“ podle nich dojde do konce letošního roku, tedy dříve než počátkem roku 2022, jak předvídají průzkumy Fedu. „Očekáváme, že konsensus konverguje k tomuto stanovisku,“ dodali také.



Peněžní trhy ukazují, že investoři počítají se zvýšením sazeb Fedem v příštím roce; někteří sázejí na ještě dřívější krok. Futures na eurodolar naznačují zhruba 64% pravděpodobnost zvýšení o 25 bazických bodů do konce roku 2022. Před týdnem byla tato šance na 52 %.

Pokud se cestování, jídlo venku a nakupování v příštích měsících rozběhnou naplno, mohlo by to globálně odpoutat naspořené biliony dolarů. Jenom v USA se osobní úspory v prosinci vyšplhaly na 2,38 bilionu USD při sezónně očištěném ročním tempu, což je více než kdy před tím před pandemií:

„Trhy slyší centrální bankéře říkat ´Trhy, zastavte to, zacházíte už moc daleko´, ale obávají se, že centrální banky by si to mohly rozmyslet, až se objeví nová data,“ tvrdí April LaRusse, šéfka odborníků na investování do pevných výnosů v Insight Investment.

Jinde to nevypadá jinak.

Orr na Novém Zélandu poukázal na možná rizika pro pokles ekonomiky, to však kontrastuje s povzbudivým obrázkem, který kreslí nová data. Výnosy Orrovy komentáři setřásly a vyšvihly se na 11měsíční maxima. Mnohem důležitější však je, že nástroje nazývané OIS, které obchodníkům umožňují zamknout budoucí úrokové sazby, začaly zohledňovat maličkou možnost zvýšení sazeb na konci letošního roku.

Roční forwardové inflační swapy – což jsou v podstatě ukazatele budoucí inflace – rostou podle banky BNY Mellon od Kanady po Austrálii

Samozřejmě tu je možnost, že sliby ponechat měnovou politiku extrémně uvolněnou tváří v tvář zotavujícímu se hospodářskému růstu povzbudí inflační očekávání ještě více. Mohly by tedy trhy nutit centrální banky do akce?

Fed má v tomto ohledu před sebou menší dilema.

Třeba pro japonskou centrální banku může jít o otázku kredibility. Ta si ustavila za cíl držet dluhopisové výnosy kolem 0 %, desetileté výnosy jsou ale při 0,17 % nejvýše od ledna 2016. Také ECB bude ve snaze bojovat s rostoucími výnosy možná muset navýšit nákupy dluhu, které provádí v rámci svého nouzového programu nákupů aktiv. Isabel Schnabel z ECB dnes podotkla, že ECB možná bude muset navýšit podporu, pokud výnosy uškodí růstu. A centrální banka Austrálie The Reserve Bank of Australia se dnes vložila do akce proti rostoucím výnosům s neplánovanými nákupy dluhu přesahujícími 2 miliardy USD

„Postoj Fedu je takový, že pokud se trhy domnívají, že růst je silnější, než si myslíme my, pak to je v pořádku, pomůže to růstu a inflačním očekáváním. Takže Fed s trhem bojovat nebude – jenom mu nevěří,“ říká Jacob Nell, šéf sekce evropské ekonomiky v .

Zdroj: Reuters