Futures v Evropě rostou, Twitter překvapil tržbami a Carlyle plánuje největší fond soukromého kapitálu

Americká internetová společnost Twitter navýšila tržby ve druhém čtvrtletí meziročně o 74 procent a překonala tak očekávání analytiků. Vztah mezi Velkou Británií a EU po brexitu bude znovu podroben testu kvůli severoirskému protokolu. A Carlyle Group pracuje na dosud největším fondu soukromého kapitálu. Včerejší optimismus na trzích v USA se přenesl i do Evropy a futures na evropské akciové indexy rostou.

Euro Stoxx 50 +0,4 % FTSE 100 +0,5 % a DAX +0,3 %.

Z makrodat nás dnes dopoledne čeká várka PMI v Evropě a ve 13:00 bude své výsledky reportovat .

Hlavní zprávou včerejšího dne bylo zasedání Evropské centrální banky, která upravila svůj výhled a umožnila udržení sazby nižší po delší dobu a prodloužení nákupů dluhopisů. Šlo o první zasedání od té doby, co ECB zvýšila svůj inflační cíl na 2 %. Prezidentka Christine Lagardeová říká, že ECB se poučila z historie a v blízké době utahovat nebude. Rozdíly mezi centrálními bankami jsou čím dál zřetelnější: Fed a Bank of England se proti ECB blíží k brždění stimulů.

Americká internetová společnost ve druhém čtvrtletí vydělala 65,6 milionu dolarů (1,4 miliardy Kč) po ztrátě 1,38 miliardy dolarů před rokem. Její tržby se meziročně zvýšily o 74 procent na 1,19 miliardy dolarů (26 miliard Kč). Oznámila to dnes podle agentury AP firma. Překonala tak očekávání analytiků, kteří tržby odhadovali na 1,07 miliardy dolarů. Akcie podniku po zveřejnění výsledků výrazně posílily.

Neprokázaná tvrzení o údajných vedlejších účincích vakcíny proti koronaviru způsobují v USA neochotu se očkovat a hrozí prodloužením zdravotní krize. Aktivní případy v největší ekonomice světa rostou, zejména v oblastech s nízkou mírou proočkovanosti, což vyvolává obavy o oživení cestování a ekonomické aktivity. Prezident Joe Biden vyzval , aby řešil dezinformace a vyzval, aby se Američané očkovali.

Vztah mezi Velkou Británií a EU po brexitu bude znovu podroben testu kvůli severoirskému protokolu o celních kontrolách a postupech. Evropská komise plánuje podat „odůvodněné stanovisko“ k tomu, co považuje za porušení tohoto protokolu Velkou Británií, které podle Británie způsobuje narušení obchodu mezi Severním Irskem a zbytkem Velké Británie. EU odmítla tuto část dohody o brexitu znovu projednávat.

V současné době se pracuje na dosud největším fondu soukromého kapitálu, pro který se Carlyle Group snaží získat až 27 miliard dolarů. Nedostatek výnosů hraje do rukou fondů investujících do nelistovaných cenných papírů nebo do soukromých společností, skrz které investoři hledají možnost investice do alternativních aktiv. Závod v tomto odvětví se zintenzivňuje: Hellman & Friedman tento měsíc získal 24,4 miliardy dolarů, což se přiblížilo rekordu 26 milionů dolarů u Blackstone v roce 2019.