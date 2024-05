Rozbřesk: Sazby klesají na 5,25 %, jejich očekávaná trajektorie se však posouvá výše

ČNB včera poměrem 7:0 snížila úrokové sazby o dalších 50bps z 5,75 % na 5,25 %. Nová prognóza však současně přinesla vyšší očekávanou trajektorii sazeb a od dalšího zasedání indikuje “opatrnější” snižování sazeb po 25bps - na konci roku tak prognóza předpokládá 3měsíční PRIBOR na úrovni 4,30 %, což je výrazně více než v únoru (2,93 %).



Posun trajektorie sazeb směrem vzhůru jsme sice předpokládali, a to hned z několika důvodů - vzhledem ke slabší koruně, vyššímu HDP (revize z 0,6 % na 1,4 %) a vyšším očekávaným sazbám v zahraničí. Míra navýšení trajektorie sazeb nás však překvapila.



Navíc je třeba vzít v potaz, že bankovní rada i směrem k nové “jestřábí” prognóze komunikuje spíše pro-inflační rizika.



A kromě toho nová prognóza počítá stále s neutrální sazbou na 3,0 % (1 % reálná + 2 % inflační očekávání), vůči čemuž se většina bankovní rady bude podle guvernéra pravděpodobně vymezovat - finální destinaci v průměru vidí spíše v blízkosti 3,5 %.



To vše jsou faktory, které mohou vést v následujících měsících k výraznější opatrnosti při snižování úrokových sazeb. Předpokládáme proto již pouze jedno snížení sazeb o 50bps (v červnu) a následně snížení o 25bps v srpnu, září, listopadu a prosinci na 3,75 % na konci roku 2024 (revize z 3,50 %). Odhad sazeb pro konec roku 2025 ponecháváme beze změny na 3,50 %.



Rizika jsou po včerejším zasedání vychýlena spíše směrem k vyšší trajektorii sazeb v tomto roce (směrem ke 4,0-4,25 %). Na druhou stranu prvotní reakce koruny na zasedání ČNB byla natolik pozitivní, že začíná být oproti nové prognóze naopak silnější (25,00 versus 25,20 EUR/CZK pro Q2 2024) a může rychle přestat hrát do této chvíle zaběhlou roli “pro-inflačního” rizika.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna po zasedání ČNB v reakci na jestřábí vyznění prognózy i komentáře (viz úvodník) začala posilovat a atakovala hranici 25,00 EUR/CZK. Dnes se ještě může pozornost stočit k detailům prognózy rozebíraným tradičně na setkání s analytiky.

Celkově nám v tuto chvíli přijdou sázky trhů pro české sazby na konec tohoto roku jako příliš vysoké (FRA ukazují 4,25-4,50 %). I proto již nečekáme od domácích fundamentů pro korunu v nejbližších týdnech novou výraznější vzpruhu. Navíc (jak píšeme výše), případné další zisky koruny by z ní mohly udělat rychle proti-inflační faktor (vracející do hry rychlejší pokles sazeb).

Nevylučujeme sice, že se koruna v nejbližších dnech může znovu pokusit testovat 25,00 EUR/CZK, pro její úspěch však budou o poznání důležitější globální faktory - zejména pohyb zahraničních sazeb či eurodolaru.



Eurodolar



Pár EUR/USD se i nadále obchoduje kolem úrovně 1.07. Včerejší předskokan dnešních amerických payrolls - týdenní počty nových žádostí o dávky v nezaměstnanosti - se obešly bez překvapení (208 vs. očekávaných 211 tisíc) a na eurodolar tak vliv neměly. Stejně tak se bez překvapení obešel projev hlavního ekonoma ECB Lanea, který potvrdil, že ECB bude ve svém rozhodování i nadále zohledňovat primárně zveřejňovaná data ("data-dependent").

Dnes odpoledne budou publikovány dubnové payrolls. Jsme o něco méně optimističtí než trh, což by mohlo euru lehce pomáhat. Později odpoledne bude ještě zveřejněn dubnový index ISM ve službách.