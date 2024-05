Nezaměstnanost v EU v březnu klesla, nejnižší byla v Česku a Polsku

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v březnu klesla na šest procent z 6,1 procenta v předchozím měsíci. Nejnižší byla v České republice a Polsku, kde činila shodně 2,9 procenta. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. Ten používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR, podle něhož byla březnová nezaměstnanost v Česku vyšší.



V Česku míra nezaměstnanosti podle údajů Eurostatu v březnu vzrostla na 2,9 procenta z únorových 2,7 procenta. Ve věkové kategorii do 25 let nicméně klesla, a to na 6,8 procenta z únorových osmi procent. V této kategorii tak byla nezaměstnanost v Česku v rámci EU druhá nejnižší za Německem, kde zůstala na 5,8 procenta.





Nejvyšší celkovou míru nezaměstnanosti v rámci EU v březnu podle údajů Eurostatu vykázalo Španělsko, a to 11,7 procenta. Za ním následovalo Řecko s 10,7 procenta.



Eurostat ve svých výpočtech vychází z obecně používané standardní definice nezaměstnanosti Mezinárodní organizace práce (ILO). Ta počítá mezi nezaměstnané ty, kteří si v posledních čtyřech týdnech aktivně hledali práci a jsou schopni nastoupit v nejbližších dvou týdnech.



V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle těch míra nezaměstnanosti v České republice v březnu klesla na 3,9 procenta z únorových čtyř procent. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.