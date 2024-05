Hartnett: Slabší data o americké zaměstnanosti zvyšují riziko výprodejů na akciích

Investoři čekají na dnešní čísla o vývoji počtu pracovních míst a nezaměstnanosti v USA. Slabší zpráva o pracovních místech by signalizovala stagflaci, která by podle stratéga Michaela Hartnetta zvýšila šance výprodejů na akciových trzích. Silnější data by naopak mohla zvýšit rizikový apetit.



Poslední data o americké ekonomice ukazovala na stagflaci - naznačovala zpomalení růstu v době odolné inflace i mzdových nákladů, řekl Hartnett. Aktuální konsensus trhu počítá s tím, že v dubnu vzrostl počet pracovních míst o 240 000 a průměrný hodinový výdělek pravděpodobně vzrostl o 0,3 % ve srovnání s předchozím měsícem.



Pokud by dnešní zpráva ministerstva práce ukázala, že Spojené státy v dubnu přidaly méně než 125 000 pracovních míst a průměrný hodinový výdělek vzrostl o více než 0,4 % oproti předchozímu měsíci, šlo by o „stagflační riziko“, domnívá se Hartnett. Na druhou stranu, pokud by se mzdy zvýšily o více než 225 000 a průměrný hodinový výdělek o méně než 0,2 %, bylo by to interpretováno, jako že zlaté časy jsou zpět a že rizikový apetit je zpět, napsal Hartnett v komentáři.





Rally na amerických akciích minulý měsíc zakolísala, když Fed signalizoval, že kvůli zvýšené inflaci bude držet úrokové sazby vyšší po delší dobu. Prudké zpomalení hospodářského růstu v prvním čtvrtletí tak vyvolalo obavy, že USA míří do stagflace.



Ostatní stratégové, včetně BofA, tyto obavy bagatelizovali. Šéfka pro americké akciové a kvantitativní strategie u této banky Savita Subramanian ve čtvrtek uvedla, že silná ekonomika udrží býčí růst na amerických akciích. Hartnett naopak řekl, že se akcie nacházejí na „pozdním sekulárním býčím trhu“, který skončí buď bublinou, nebo recesí. Subramanian a Hartnett často zaujímají protichůdný postoj k výhledu na akciové trhy. V březnu se neshodli na tom, zda umělá inteligence tlačí technologické akcie do bubliny.



Zdroj: Bloomberg