Slabší výsledky Komerční banky, Apple překvapil rekordními odkupy a futures jsou zelené

dnes představila výsledky za 1Q a domníváme se, že šlo o slabší čtvrtletí, než se očekávalo. Dnes se její akcie obchodují bez nároku na dividendu ve výši 82,66 Kč/akcie. Své výsledky oznámila také skupina Bezvavlasy. Včera po uzavření trhu reportoval , který překvapil další vlnou rekordních odkupů a futures jsou dnes v zeleném.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,5 %.



Komerční banka vykázala za 1Q24 čistý zisk ve výši 2,80 mld. Kč (-21 % meziročně), tj. 13 % pod prognózou Patrie a 10 % pod konsensem. Nižší výsledek hospodaření byl způsoben především vyššími opravnými položkami (čistý náklad 485 mld. Kč v 1Q24 vs. očekávaných 214 mil. Kč). Čistý úrokový výnos ve výši 6,28 mld. Kč (-1,1 % meziročně) byl mírně pod naším i konsenzuálním očekáváním, ovlivněn vyššími náklady na vklady a zrušení úročení povinných rezerv. Výnosy z poplatků byly na 1,59 mld. Kč (+4,9 % r/r). Čistá úroková marže činila 1,69 % (-6 bps mezikvartálně). Úvěry vzrostly o 4,6 % meziročně (-0,3 % mezikvartálně), zatímco vklady vzrostly o 7,2 % meziročně (+4,3 % mezikvartálně). V 1Q24 dosáhly provozní náklady 4,80 mld. Kč oproti konsensuálnímu odhadu 4,86 mld. Kč.



Výsledky KOMB za 1. čtvrtletí byly poznamenány zhoršením ukazatelů kvality aktiv (poměr nesplácených úvěrů 2,1 % oproti 1,8 % ve 4Q23). Kapitálová pozice banky zůstává komfortní, na konci prvního čtvrtletí měla CAR 18,8 % a CET1 17,7 %.



Banka potvrdila své výhledy pro rok 2024, včetně I) růstu výnosů nízkým až středním jednociferným tempem, II) růstu úvěrů středněciferným tempem, III) pomalejšího růstu provozních nákladů než výnosů, IV) nákladů na riziko pod 20-30 bps a V) 100% dividendového výplatního poměru.



Celkově si myslíme, že šlo podle našeho názoru pro o slabší čtvrtletí, než se očekávalo. Jádrové výnosy byly pod naším i konsenzuálním očekáváním. Dynamika jádrových výnosů banky byla ve srovnání s konkurencí na českém bankovním trhu slabší. Výsledky za 1Q byly navíc poznamenány zhoršením ukazatelů kvality aktiv (poměr nesplácených úvěrů 2,1 % oproti 1,8 % ve 4Q23).



Komerční banka se obchoduje bez nároku na dividendu ve výši 82,66 Kč.



Beauty skupina Bezvavlasy v roce 2023 dosáhla dle předběžných výsledků na tržby 1,05 miliardy korun při provozním zisku EBITDA 115 milionů korun (EBITDA marže 11 %) a čistém zisku 79 milionů korun (čistá marže 7,5 %). K 1. červnu pak nastupuje do pozice Group CEO Daniel Horák, který před tím 10 let úspěšně vedl a rozvíjel lékárenskou síť Dr.Max.



Akcie Applu v pozdním obchodování vyskočily poté, co společnost vykázala silnější prodeje, než se očekávalo, a předpověděla návrat k růstu. To vyvolalo optimismus. Tržby Applu klesaly pět z posledních šesti čtvrtletí vlivem stagnujícího trhu se smartphony a brzd v Číně. Společnost také oznámila vůbec největší zpětný odkup v USA, a to v objemu dalších 110 miliard. Výrobce iPhonů tím překonal svůj vlastní rekord z roku 2018, kdy autorizoval 100 miliard dolarů.



I když dnes investoři čekají na klíčová data o pracovních místech v USA, pozornost se přesunula zpět k tomu, kdy Fed začne snižovat úrokové sazby. Obchodníci s dluhopisy o měsíc stáhli forwardové sázky na první snížení sazeb na listopad. Tón předsedy Jeroma Powella byl mnohem méně jestřábí, což signalizovalo, že zvýšení sazeb je nepravděpodobné a že lze očekávat snížení, jakmile ekonomická data poskytnou jasný důkaz, že inflace klesá. Na druhé straně Atlantiku bude Evropská centrální banka podle hlavního ekonoma Philipa Lanea při svých dalších krocích v oblasti měnové politiky postupovat po jednotlivých zasedáních.