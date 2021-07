Čína přitvrzuje pravidla pro IPO v zahraničí, posvítila si na právní kličku

Regulační orgány v Pekingu údajně plánují změny pravidel, které by jim umožnily zablokovat úpis akcií čínských společnosti v zahraničí, a to i v případě, kdy je daná divize prodávající akcie ustanovena mimo Čínu. Chtějí tak zavřít právní mezeru, kterou technologičtí giganti v této zemi využívají.

V čele tohoto úsilí stojí Čínská regulační komise pro cenné papíry (CSRC). Pravidla pro zahraniční kotace, která chce komise revidovat, jsou v platnosti od roku 1994 a nepokrývají společnosti registrované na místech, jako jsou Kajmanské ostrovy, uvedli lidé obeznámení se situací, kteří nechtějí být jmenováni. Jakmile budou pozměněna, budou nově vyžadovat, aby společnosti strukturované podle modelu Variable Interest Entity (VIE), musely mít povolení předtím, že budou moci vstoupit na burzu v Hongkongu nebo USA, uvedli tito lidé.

Navrhované změny jsou prvním krokem Pekingu k plánovanému zásahu proti zahraničnímu listingu. Tento bližší dohled by zaplnil mezeru, kterou už dvě desetiletí využívají technologičtí giganti od Alibaby po Tencent k získání zahraničního kapitálu a k úpisu v zahraničí. Ambice firem jako ByteDance, které uvažují vstoupit na zahraniční burzu, tak jsou ohroženy. Za posledních deset let získaly čínské firmy primárním prodejem akcií v USA zhruba 76 miliard dolarů. Rovněž by to bylo hrozbou pro lukrativní byznys bank na Wall Street.

Rámec modelu VIE, se kterým začala firma Sina a její investiční bankéři během počáteční veřejné nabídky v roce 2000, nebyl Pekingem nikdy formálně schválený. Čínským společnostem to přesto umožnilo vyhnout se omezením pro zahraniční investice v citlivých odvětvích, včetně internetového průmyslu. Tato struktura umožňuje čínské firmě převádět zisky na zahraniční subjekt registrovaný na místech, jako jsou Kajmanské ostrovy nebo Britské Panenské ostrovy, pomocí akcií, které pak mohou zahraniční investoři vlastnit.

Tvrdší regulace by tak mohla struktuře VIE, která nyní stojí na nejistém právním základu, poskytnout legitimitu. I když tuto strukturu využila prakticky každá významná čínská internetová společnost, pro Peking je čím dál znepokojivější. A tak zpřísňuje svůj dohled nad technologickými firmami, které mezitím pronikly do všech koutů čínského života a spravují kvanta spotřebitelských dat. Orgány zatím nemají dostatečné právní prostředky k tomu, aby zabránily citlivým úpisům v zahraničí, jakým bylo například i nedávné IPO společnosti Didi Global, které proběhlo navzdory žádostem regulačních orgánů o jeho odložení.

Čínský antimonopolní úřad rovněž udělil 22 pokut, každou za 500.000 jüanů, předním internetovým gigantům, včetně firem Alibaba a Tencent. Pokutami chce zpřísnit kontrolu nad rychle se rozvíjejícím odvětvím, uvedla agentura AP. Tyto pokuty udělil úřad za různá jednání, včetně získání podílu pokutovaných firem v jiných společnostech, které by mohly zvýšit jejich tržní sílu. Mezi pokutovanými je 6 společností vlastněných skupinou Alibaba Group, pět ve vlastnictví Tencent Holding a dvě vlastněné maloobchodní firmou Suning.com.

Představitelé Číny se obávají dominantního postavení největších internetových firem, které expandují do financí, zdravotních služeb a dalších citlivých oblastí. Vládní komunistická strana tvrdí, že prosazovaní pravidel proti monopolnímu postavení, zvláště v oblasti technologií, je její prioritou pro letošní rok.



Letos v dubnu čínský státní úřad pro regulaci trhu udělil internetovému prodejci Alibaba rekordní pokutu 18,3 miliardy jüanů za zneužívání dominantního postavení na trhu a porušování protimonopolních pravidel. Další společnosti byly pokutovány nebo pokárány za porušování pravidel hospodářské soutěže, ochrany osobních údajů, cenzury a dalších pravidel.

Větší kontrola v Číně navazuje na USA. Nedávná legislativa umožnila, aby inspektoři mohli kontrolovat finanční audity společností kótovaných na amerických burzách. Čína se přitom dlouhodobě brání tomu, aby Americká rada pro dohled nad účetnictvím veřejných společností zkoumala audity firem, jejichž akcie se obchodují v Americe, s odvoláním na národní bezpečnostní zájmy.

Státní rada v úterý uvedla, že pravidla pro zámořský listing budou revidována a veřejně obchodované firmy budou zodpovědné za zabezpečení svých dat. Čína rovněž posílí svůj regulatorní dohled nad společnostmi, s jejichž akciemi se obchoduje na zahraničních trzích. Podle revidovaných pravidel mohou údajně firmy využívající VIE jako Alibaba, které jsou již veřejně obchodované, potřebovat souhlas s dalšími nabídkami akcií na zahraničním trhu.

„Politický kompromis“, který umožňuje obejít omezení zahraničního vlastnictví skrze VIE, je „vážně ohrožen,“ řekl v návaznosti na prohlášení Státní rady Martin Chorzempa, vedoucí pracovník Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku. Čína „může nyní odradit své slibné firmy od kotace v zahraničí, což by mohlo posílit její ambice rozvinout své vlastní finanční trhy.“

V posledních dnech Čína zintenzivnila zásah proti technologickým firmám tím, že regulátor pro kyberprostor oznámil vyšetřování Didi a stáhl aplikaci této společnosti z obchodů s aplikacemi. Akcie Didi, která ovládá téměř celý trh se sdílenou jízdou v Číně, se včera jen pár dní po IPO za 4,4 miliardy USD propadly v americkém obchodování o 20 %.

V letošním roce vstoupilo na americký trh 37 čínských společností, což je více než loni, a podle údajů Bloombergu získaly dohromady 12,9 miliard dolarů. Třetina těchto firem se v úterý obchodovala níže.

Investory do čínských společností nyní čeká větší nejistota. Jednou ze společností, které se chystají brzy otestovat sentiment, je hongkongská logistická a doručovací společnost Lalamove, známá v Číně jako Huolala. Ta podala žádost o IPO v USA a chce získat alespoň 1 miliardu dolarů. Tencentem podporovaná sociální aplikace Soulgate minulý měsíc po podání prospektu a stanovení počátečního cenového rozpětí svůj debut náhle zrušila.

Zdroj: Bloomberg, ČTK