Akcie čínských firem: Musíte se chovat podle zákonů a přitom musí být spokojená strana, tvrdí ekonom

Peking již dlouho signalizuje, že to s novým přístupem k technologickým společnostem myslí vážně. Bylo to patrné již na tom, jak vláda postupovala směrem ke společnosti Alibaba, ale američtí investoři stále nebrali politické riziko v této zemi dost vážně. Pro Yahoo Finance to uvedl ekonom Leland Miller, podle kterého nyní čínská vláda donutí čínské společnosti, „aby dělaly to, co ona chce.“ Což se mimo jiné bude týkat povinností, které budou mít čínské firmy obchodované na americkém akciovém trhu.



Může situace dospět až do bodu, kdy by čínské společnosti nevstupovaly na americký trh? Ekonom si nemyslí, že by čínské vládě šlo o tento cíl. Zároveň se však domnívá, že žádný konkrétní cíl ani neexistuje. Čínská vláda prostě požaduje, aby čínské zákony a regulace byly pro čínské firmy tím rozhodujícím, a to i pro společnosti, které se obchodují na americkém trhu a po kterých je nyní vyžadována zejména součinnost s americkými zákony a regulací.



V minulosti byly tyto tenze podle Millera řešeny různými oklikami, ale nyní dochází ke změně politického prostředí a dřívější metody již nemusí fungovat. I proto, že řada společností disponuje důležitými daty a Čína nechce, aby k nim měly jiné země přístup. Podle ekonoma se tak vše mění v politickou a geopolitickou hru, která v současnosti nemá jasný konec. Čínské firmy přitom chtějí stále vstupovat na zahraniční trhy, protože tam mohou získat potřebný kapitál. Peking se ale v posledním zhruba roce snaží podpořit domácí kapitálové trhy tak, aby byly pro čínské společnosti atraktivnější.

Miller byl tázán i na vývoj v čínské ekonomice a finančním systému. Podle něj se vláda snaží podpořit poskytování financí určitým částem hospodářství, ovšem podle ekonoma nejde o produktivní snahy. Současná situace je totiž taková, že banky jsou obecně ochotny půjčovat a mají dostatek zdrojů, slábne ale poptávka po úvěrech ze strany firemního sektoru. Ani uvolnění finančních podmínek prostřednictvím snížení míry povinných bankovních rezerv tak moc nepomůže.

Oživení čínské ekonomiky pak podle Millera probíhá na dvou značně odlišných rovinách. Na jedné z nich se nachází průmysl a výrobní sektor obecně, kde lze pozorovat velmi silnou ekonomickou aktivitu. Pak je tu ale druhá část ekonomiky, která si vede mnohem hůř. Sem patří služby či třeba maloobchodní prodej. Oficiální čísla týkající se růstu celého hospodářství tak nemají takovou vypovídající hodnotu ohledně udržitelnosti oživení a ekonom míní, že klíčová je v tomto ohledu spotřeba domácností.



Na závěr byl Miller tázán na to, jak v Číně funguje regulace v praxi a zda lze někdy nějak skloubit americký a čínský přístup. Ekonom odpověděl, že v Číně jsou na jedné straně zákony, jejichž dodržování je vyžadováno, pak tu ale funguje méně formální systém, kdy regulátoři například volají firmám s tím, že potřebují, aby udělaly to a to. Jde tak o systém neformálních požadavků a „návrhů“ a zahraniční investoři by podle ekonoma měli brát do úvahy rizika, která s takto fungujícím čínským systémem souvisí.



Musíte se chovat podle zákonů a zároveň musí být spokojená strana. V minulosti na to nebyl brán takový zřetel, ale nyní je to vážná věc, kterou by měl reflektovat každý investor, který se obrací směrem k Číně, míní ekonom.



Zdroj: Yahoo Finance