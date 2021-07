Akcionáři Alibaby Jack Ma a Joe Tsai údajně zastavili část svého podílu výměnou za značné bankovní úvěry

Největší jednotliví akcionáři do Alibaby, Jack Ma a Joe Tsai, dali do zástavy část svého podílu v tomto gigantickém e-shopu výměnou za značné bankovní úvěry, napsal list Financial Times s odvoláním na dokumenty společnosti. Společný podíl těchto dvou akcionářů dohromady činí 35 miliard dolarů.

Akciovou zástavu učinily zahraniční společnosti, které ovládají více než polovinu podílu této dvojice v Alibabě. Ten podle FT dosahoval k prosinci 5,8 %. Dokumenty ale neuvedly výši zástav, které se využívají už od roku 2014, kdy byla Alibaba uvedena na americký trh.

Oba miliardáři zastavili své akcie bankám jako UBS, a , informovaly noviny. Alibaba sdělila FT, že spoluzakladatel Ma a jeho firmy aktuálně nemají žádné nesplacené úvěry zajištěné akciemi společnosti. V případě místopředsedy Tsai jsou jeho nesplacené půjčky kryté akciemi snadno zvládnutelné díky obezřetnostnímu poměru LTV (úvěru k hodnotě firmy), který poskytuje dostatečný polštář proti spuštění margin callu, citovala Alibabu zpráva.

Zdroj: Bloomberg