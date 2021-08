Víkendář: V Číně jsou podvody stále součástí systému, sociální sítě ovlivňují trh

Carson Block působí jako investiční ředitel ve společnosti Muddy Waters Capital a na Bloomberg Markets hovořil o svých investicích v Číně, přesněji řečeno o krátkých pozicích na čínských akciích. Předně uvedl, že se v této zemi delší čas pohyboval a poté dospěl k závěru, že podvody tu jsou poměrně běžným jevem. Což je u rozvíjejících se zemí, kam Čína stále patří, běžné, a Čína podle Blocka nikdy nepodnikla nějaké razantní kroky proti tomu, aby čínské firmy podváděly americké investory.



Investoři ze Západu podle Blocka propadli falešnému dojmu, že v Číně firmy fungují podobně jako u nich. Vede je k tomu třeba to, jak vypadají moderní čínská města, navíc už opadla první vlna podvodů, kdy na akciový trh vstupovaly společnosti, které byly úplně prázdnou schránkou. U nich podle Blocka stačilo navštívit místa, kde měly mít továrny, a bylo zřejmé, „že tam není vůbec nic.“



Nyní je řada obchodovaných firem spojena s internetem a podvody se u nich prokazují znatelně hůře. Podle Blocka tak lze učinit i na základě finančních výkazů, ale pro americké investory již tyto indicie nemají takovou vypovídací hodnotu. K tomu americké subjekty nemají žádné páky na managament čínských firem, který se jim nemusí nijak zodpovídat. A to podle Blocka čínské firmy stále v nemalé míře zneužívají.



Investor popsal měnící se prostředí na příkladu akcie společnosti GSX. Na ní měl otevřené krátké pozice, tedy pozice, na kterých investor vydělává v případě poklesu ceny akcie. Ta přitom procházela značnými fluktuacemi, pády střídaly prudké vzestupy. Důvodem je podle něj to, že nyní se na trhu pohybují sofistikované subjekty, které se snaží využívat pozic jiných investorů k ziskům. Před deseti lety, kdy se Block začal zaměřovat na krátké pozice na čínských společnostech, přitom podle něj ostatní investoři „moc nechápali, jak trh funguje.“ Nyní je situace jiná, dochází i k manipulaci trhu, a to nejen v Číně.





Block tak podle svých slov může být přesvědčen, že nějaká společnost podvádí, ale to ještě nemusí znamenat, že cena jejích akcií půjde dolů, tudíž má smysl otevírat u ní krátké pozice. K této situaci pak podle investora přispívá i celkově uvolněná monetární politika, která živí býčí trh na akciích. A u takzvaných meme akcií podle svých slov aktivně sleduje to, jak se k nim staví lidé na sociálních sítích. Tedy zda se neformuje základna, která by chtěla svými nákupy a následným růstem cen donutit ty, kteří mají krátké pozice, k jejich uzavření. Takové situace přitom podle investora nemají co dělat s fundamentem.



Příkladem výše uvedeného může být akcie společnosti XL Fleet. Ta je podle Blocka v podstatě prázdnou schránkou a on tak na ní otevřel krátké pozice. Cena akcie šla dolů a tyto pozice tak byly ziskové. V jeden moment se ovšem na sociálních sítích začala formovat skupina lidí, kteří hovořili o cílených nákupech a v tu chvíli Block podle vlastních slov své pozice uzavřel. Nakonec na této akcii k vynucenému uzavírání krátkých pozic nedošlo, ale Block míní, že bylo lepší se podobnému riziku vyhnout.



Block uvedl, že jeho společnost změnila přístup k investicím a nyní proti každé krátké pozici má pozici dlouhou. To znamená, že u každé půjčené a následně prodané akcie drží odpovídající množství jiných akcií vybraných tak, aby bylo minimalizováno riziko. Na závěr rozhovoru pak Block řekl, že podle něj mají investoři ohledně Číny klapky na očích a ignorují relevantní politická rizika. Čínské akcie by se kvůli nim měly obchodovat s výrazným diskontem relativně k akciím americkým i přesto, že Čína dosahuje vyššího tempa růstu. A koneckonců i oficiální statistická čísla týkající se celého hospodářství jsou podle Blocka lživá.



Zdroj: Bloomberg Markets